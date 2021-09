Sandy Marton, prima di People from Ibiza il Gioca Jouer con Cecchetto e una parentesi nel baseball

25 settembre 2021 a

Sandy Marton è un cantante di origini croate, che ha vissuto l'apice del successo principalmente negli anni Ottanta. Il fisico da atleta e i lunghi capelli biondi lo hanno reso in Italia e non solo un vero e proprio sex symbol degli indimenticabili anni ’80. Con la sua hit People from Ibiza l’artista è infatti riuscito a scalare le vette delle classifiche discografiche ma forse non tutti sanno che prima di raggiungere il successo musicale per diverso tempo il cantante croato è stato anche un talentuoso giocatore di baseball.

All’anagrafe il suo vero nome è Aleksandar Marton ed è nato a Zagabria il 4 ottobre del 1959 sotto il segno zodiacale della Bilancia. E’ figlio del console iugoslavo in Italia e si è trasferito a Milano a partire dagli anni Settanta. La svolta artistica per lui è avvenuta grazie all’incontro con il talent scout, Claudio Cecchetto.

In principio Sandy è stato uno dei ballerini del Gioca Jouer, successivamente ha debuttato come cantante nel 1983 ma la vera svolta si è manifestata per lui l’anno successivo. Era infatti il 1984 quando con lo pseudonimo di Sandy Marton ha pubblicato la hit People from Ibiza, il brano che lo ha consacrato al grande successo. Per quanto riguarda la vita privata del cantante è noto che da tempo ormai Marton viva ad Ibiza nei pressi della famosa spiaggia Las Salinas. Sabato 25 settembre, Sandy è tra gli ospiti della prima delle due serate condotte da Amadeus su Rai1, dall'Arena di Verona. Il titolo del programma è Arena Suzuki 60 70 80, una sorta di viaggio nella musica che ha caratterizzato le varie generazioni. Appuntamento dunque su Rai1 in prima serata a partire dalle 21,20.

