Diletta Leotta, l'amore finito con Matteo Mammì: poi le storie con Daniele Scardina e Can Yaman

Diletta Leotta è una conduttrice sportiva, probabilmente la più famosa in Italia. Ha iniziato la sua carriera a Sky per poi passare a Dazn. Non è giornalista, contrariamente a quanto si pensava inizialmente, non è iscritta all’Albo. Nata il 16 agosto 1991 sotto il segno del Leone, Diletta Leotta è originaria di Catania ed è appunto una delle conduttrici sportive più apprezzate del piccolo schermo.

Il suo vero nome è Giulia Diletta Leotta, ma ha deciso di tenere soltanto il suo secondo nome per farsi conoscere in tv. La giovane catanese ha iniziato la sua carriera nel mondo televisivo grazie a Sky Sport, ma successivamente è passata a Dazn. Ha un fratellastro, Mirko Manola, che fa il chirurgo estetico: è figlio della mamma di Diletta, Ofelia Castorina, ma non ha lo stesso padre della conduttrice. Diletta è, infatti, l’unica figlia di Ofelia e Rori Leotta ma con i suoi fratelli e sorelle (Ambra) ha uno splendido rapporto: i suoi genitori hanno saputo dar vita ad una grande famiglia allargata e felice.

Per quanto riguarda la vita privata, la Leotta è stata legata sentimentalmente all’imprenditore e manager Sky Matteo Mammì per 3 anni. “Sono innamorata da due anni. E molto felice", aveva raccontato al Corriere dello sport nel 2018. La coppia era stata pizzicata più volte dai paparazzi, ma Diletta Leotta aveva reso pubblica la relazione solo nel 2018. Siccome ai tempi entrambi lavoravano in Sky, è stata accusata di essere raccomandata da lui. Accuse che lei ha rispedito al mittente: "Sono entrata a Sky che ancora non lo conoscevo e ne sono uscita quando mi ero già fidanzata. Sky è un’azienda nota per la serietà e per la qualità dei programmi. Certe dinamiche non penso che sarebbero mai possibili", aveva detto ini una vecchia intervista a Nuovo TV. Successivamente, Diletta ha avuto una storia con il pugile Daniele Toretto Scardina, quindi con l'attore turco Can Yaman. In mezzo anche un flirt con il dirigente della Roma Ryan Friedkin. La Leotta è tra gli ospiti di Verissimo, nella puntata di sabato 25 settembre, su Canale5.

