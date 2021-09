Kerem Bursin, dalla morte del migliore amico in un incidente all'amore con Hande Erçel

25 settembre 2021 a

Kerem Bursin è un attore turco, molto popolare in Italia per essere il volto maschile principale della serie tv turca Love is in the Air. Tanti lo considerano come un futuro sex symbol internazionale, sulla falsariga di Can Yaman. Bursin è nato a Istanbul, in Turchia, il 4 giugno 1987, sotto il segno dei Gemelli, figlio di un dirigente di una compagnia petrolifera. Ha una sorella, Melis, di tre anni più grande. Dopo un continuo girovagare, la famiglia si è trasferita a Sugar Land, in Texas. E anche oggi vive in America, anche se spesso torna in Turchia.

L’ultimo anno delle high school ha partecipato a una rappresentazione teatrale, che gli è valso numerosi premi, tra cui quello di miglior interprete del Texas. Una volta ottenuto il diploma, è partito alla volta di Boston, dove ha studiato all’Emerson College, laureandosi in Marketing e Comunicazione. A proposito del continuo girovagare, a Verissimo ha detto: “Da ragazzo con la mia famiglia abbiamo girato molti paesi per il lavoro di mio padre - ha spiegato -. Non avevo mai vissuto in Turchia se non per le vacanze estive e tornare mi ha fatto capire meglio quali sono le mie radici e ora quando torno in America sono un attore turco che arriva negli Stati Uniti".

Per quanto riguarda la vita privata, in passato Kerem Bursin ha frequentato le colleghe Yagmur Tanrisevsin (2014) e Serenay Sarikaya (2015). Alcuni rumor lo hanno inoltre accostato a Demet Özdemir, ma nessuno dei due ha mai confermato i pettegolezzi. Oggi è sentimentalmente legato ad Hande Erçel, conosciuta sul set di Love is in the Air. Tra le curiosità sul suo conto, la perdita del suo migliore amico in un incidente stradale. Prima di sfondare come attore inoltre ha fatto l’autista ma ha anche lavorato in una palestra come personal trainer. Kerem è tra gli ospiti di Verissimo, nella puntata di sabato 25 settembre su Canale5.

