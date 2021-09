"Ottusa", insulti a Katia Ricciarelli: caccia al colpevole. Alex Belli smascherato, lui costretto alle scuse | Video

24 settembre 2021 a

E alla fine è scoppiato l'ottusa-gate. In uno dei giochi interni al Grande Fratello Vip 6 ogni concorrente doveva descrivere i suoi coinquilini all'interno della casa con tre pregi e altrettanti difetti. E così quando Katia Ricciarelli ha letto il biglietto relativo alle sue qualità, ha "strabuzzato gli occhi" quando si è vista descrivere come "ottusa".

Apriti cielo, la soprano è andata letteralmente fuori di testa, protestando vibratamente per il termine usato dai colleghi. Nel corso della puntata di venerdì 24 settembre, Alfonso Signorini ha svelato chi avesse utilizzato questo aggettivo per la descrizione di Katia Ricciarelli.

Tra questi c'era anche Alex Belli, che si è visto costretto quindi a fronteggiare la rabbia dell'ex moglie di Pippo Baudo: "Tu sei un uomo, non sei un ragazzino, da te non me lo aspettavo", le parole di Katia. Prima l'attore ha provato a giustificarsi in qualche modo, trovando l'ostilità della Ricciarelli, poi però - probabilmente per porre fine alla diatriba - lo stesso Alex Belli si è alzato in piedi e davanti a Katia ha chiesto umilmente scusa. Da qui pace fatta, non senza riserve. Vedremo se ora la convivenza tra i due tornerà a essere serena come in precedenza.

