Alfonso Signorini, dal coming out con i genitori a 34 anni alla storia con Paolo Galimberti

Alfonso Signorini è uno dei giornalisti più famosi in Italia. E' diventato noto al grande pubblico televisivo per la conduzione del Grande Fratello Vip. Lui è di fatto il re del gossip italiano. Nato il 7 aprile 1964 a Milano (Ariete), nonostante il suo lavoro sia scovare i segreti altri, è molto bravo proteggere i suoi. Si è laureato in Lettere Classiche, la sua ascesa nel mondo del giornalismo è stata rapida: dopo un breve gavetta è arrivato a Panorama, poi a Chi dove dal 2006 è direttore.

Nel 2011, all’apice della sua carriera, ha scoperto di essere affetto da leucemia; è riuscito miracolosamente a scampare alla morte: “Dirigevo due giornali, facevo radio tutti i giorni, conducevo più di un programma in tv. Poi una sera la malattia mi è piombata addosso all’improvviso e oggi che, grazie a Dio, ce l’ho fatta, ho capito che il segreto della vita non è credere nel ‘per sempre’, ma credere nel ‘per ora’”, ha raccontato in una vecchia intervista a Verissimo. Per quanto riguarda la vita privata, ha ammesso pubblicamente di essere stato fidanzato con Paolo Galimberti, imprenditore e politico. In passato ha avuto un flirt con Valeria Marini quando lui aveva 28 anni. Una relazione, a suo dire, durata diversi mesi (l’aveva persino presentata a sua madre).

Sulla storia con la showgirl, Signorini ha persino raccontato: “Una sera, a casa mia, ha lavato i suoi perizomi nel lavandino della cucina di casa mia, inutile dirvi che c’è stata subito una discussione in merito. Vivere con una persona come lei è difficilissimo", ha detto a Mattino5 qualche tempo fa. Tra le curiosità sul suo conto, il suo più grande rimpianto è aver pubblicato su Chi le foto della politica Marianna Madia che mangiava un gelato; ha rivelato di non averci dormito per due giorni. Ha fatto coming out con i suoi genitori a 34 anni, durante una colazione in famiglia, quando ha capito di essersi innamorato di un uomo. Suo padre ha ammesso di averlo sempre saputo. Alfonso Signorini è il conduttore del Grande Fratello Vip 6, in onda anche venerdì 24 settembre su Canale5.

