Grande Fratello Vip 6, passione tra Manuel Bortuzzo e Lulù: baci intensi sotto le lenzuola | Video

Primo amore (o almeno amicizia speciale) nella casa del Grande Fratello Vip 6. I due protagonisti sono Manuel Bortuzzo e Lucrezia Lulù, una delle tre sorelle Selassiè. Tutto è accaduto nella notte: l'assenza di Aldo Montano per un impegno istituzionale (uno dei medagliati olimpici premiati da Mattarella) ha liberato un posto nel letto di Manuel, subito colmato da Lucrezia. L’intesa tra i due è ormai evidente: Lulù si addormenta tra le braccia di Manuel, che nel frattempo l’accarezza teneramente.

Manuel e Lulù insieme

Le carezze del ragazzo la svegliano e l’intimità tra loro si fa sempre più intensa. Finalmente, i due si scambiano un tenero bacio stretti l'uno all'altro, nel calore delle coperte. Alla ricerca di un po’ di riservatezza i due si nascondono sotto le lenzuola, mentre i baci tra loro si fanno sempre più intensi. Tra i due, che fino ad ora parlavano del loro rapporto definendolo una semplice amicizia, ormai sembra essere scoppiata la passione. Come proseguirà la loro storia? Di sicuro attualmente sembra più di una amicizia.

Bortuzzo nei giorni scorsi ha rivelato agli altri le dinamiche dell’incidente che lo ha costretto su una sedia a rotelle. "Sono salvo per 12 millimetri", ha affermato il nuotatore, che quella sera era uscito con gli amici e la fidanzata di allora per trascorrere una serata in compagnia. Una rissa in un locale si è trasformata in una sparatoria, durante la quale Manuel viene accidentalmente colpito. “La prima persona che hanno beccato ero io che stavo comprando le sigarette, ero la prima persona che potevano vedere”, hanno detto.

I coinquilini restano a bocca aperta ascoltando il ragazzo, che poi ha raccontato i pochi istanti successivi allo sparo di cui ha memoria, “Mi chiedevo se fosse successo davvero, queste cose le vedi nei film”, ha spiegato. All’epoca Manuel era fidanzato da pochi mesi e ha detto ai suoi compagni che il suo ultimo pensiero prima di perdere conoscenza, quando pensava di non poter sopravvivere, è stato dire “Ti amo” alla sua ragazza. “Prima di morire ho pensato: deve sapere che la amo”, le sue parole. Tornando alla storia attuale con Lucrezia, se ne parlerà sicuramente nella puntata di venerdì 24 settembre del Grande Fratello Vip 6, su Canale5 dalle 21,30.

