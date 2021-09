Federica Nargi, lato b mozzafiato per il look della Lamborghini. Panariello: "Sei più bella di Elettra"

24 settembre 2021 a

a

a

Federica Nargi è una modella e showgirl, famosa soprattutto per l'esperienza con Costanza Caracciolo come Velina di Striscia la Notizia. In questa stagione è tra i concorrenti di Tale e quale show, il programma di Carlo Conti dedicato alle imitazioni dei cantanti. Nella prima puntata ha interpretato Elettra Lamborghini e la sua performance, anche se non perfetta dal punto di vista canoro, non ha certo deluso sotto altri aspetti.

Il look di scena ha esaltato un lato b mozzafiato che ha "conquistato" anche il giurato Giorgio Panariello. "Di sicuro sei più bella dell'originale", ha affermato il comico.

Federica Nargi, dalla cilecca di Matri al sesso: "A volte ho finto l'orgasmo e lui non se n'è accorto"

Per quanto riguarda la vita privata, il suo compagno e prossimo marito (si sposeranno l'estate prossima) è l'ex giocatore Alessandro Matri: con lui ha avuto due figlie, Sofia e Beatrice. La coppia ha anche raccontato il loro primo incontro in una vecchia intervista a Le Iene. In questa occasione Federica ha detto: “Ci siamo conosciuti a Milano, in discoteca, io non ne volevo sapere proprio di lui. Abbiamo passato tre mesi al telefono. Gliel’ho fatta sudare. Il primo bacio a casa mia. Dopo cena è scoccato il primo bacio, quanto era sudato. Poi ho detto: Ora te ne vai? E' rimasto a casa mia tre giorni”, ha ricordato.

Federica Nargi verso Tale e Quale show, coccole in bikini con Alessandro Matri da Formentera | Foto

Riguardo al sesso il bomber ex Juventus e Milan ha raccontato: “I primi tempi lo facevamo anche otto volte in una settimana. Ora due. Ho mai fatto cilecca? Sì, una volta, non funzionava. Lei si è disperata”, le parole dell'ex giocatore. E anche lei ha riguardo ha spiegato: “Ho fatto un casino, gli ho detto: ‘Non mi ami più, hai un’altra'", ha confidato. Poi la Nargi ha confessato, sempre nell'intervista a Le Iene, quello che nessun uomo vorrebbe mai sentire: “Qualche volta ho finto l’orgasmo e lui non se ne è accorto”, ha detto. Appuntamento su Rai1 venerdì 24 settembre con Tale e Quale show e con Federica Nargi.

Stasera in tv, venerdì 24 settembre 2021, su Rai 1 c'è Tale e Quale Show, con Carlo Conti: anticipazioni e ospiti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.