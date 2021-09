Biagio Izzo, due matrimoni e quattro figli: "Ma non riesco a fare il padre e il nonno come vorrei"

24 settembre 2021 a

Biagio Izzo è un attore comico tra i più amati dal pubblico. Nato a Napoli, sotto il segno dello Scorpione, il 13 novembre 1962, è cresciuto tra Ercolano e Portici, terre che adora. Izzo ha iniziato la carriera in coppia con il collega Ciro Maggio, nel duo comico Bibì & Cocò. Una formazione molto apprezzata in terra partenopea, dove i due hanno allietato gli ospiti di tantissime cerimonie.

Per quanto riguarda la vita privata, Biagio ha due figlie nate dal matrimonio con Teresa, la prima moglie, che si chiamano Alessia e Valeria. Dalla seconda moglie Federica Apicella sono invece nati Martina e Raffaele. A proposito dei figli e della famiglia, ha dichiarato: “Non riesco a fare il padre e il nonno come vorrei - ha spiegato in una vecchia intervista -, lavoro troppo. Amo i miei quattro figli ma sono spesso lontano da casa. Mio nipote è come un figlio per me, ma io vivo a Napoli e lui a Roma, l’ho visto solo un paio di volte”.

Relativamente ad alcune curiosità sul suo conto, si è imposto come comico muovendo i primi passi televisivi nel programma Macao, condotto da Alba Parietti. Il suo successo su scala regionale, in Campania, lo deve al lancio del suo personaggio sull’emittente TeleGaribaldi. La sua celebrità al cinema si è consacrata con la fortunata formula del cinepanettone, che lo ha visto al fianco di colossi come Boldi e De Sica. Biagio vive in una bella villa immersa nella natura, sulla collina di Camaldoli, al Vomero (Napoli) dove porta avanti il suo hobby del giardinaggio. Izzo è tra i protagonisti della stagione 2021 di Tale e quale show, il programma condotto da Carlo Conti in onda ogni venerdì su Rai1 in prima serata. Appuntamento dunque anche il 24 settembre a partire dalle 21,20.

