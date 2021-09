Deborah Johnson, dal padre Wess alla sorella Romina: ha lavorato con Phil Collins e Ray Charles

24 settembre 2021 a

Deborah Johnson è una cantante, corista e figlia d'arte. Deborah non è molto conosciuta al grande pubblico italiano, ma l'occasione per farsi apprezzare le capita proprio in questa stagione, visto che ogni venerdì (e così anche il 24 settembre) è tra i protagonisti di Tale e quale show, il programma condotto da Carlo Conti dedicato alle imitazioni dei cantanti.

Suo padre era Wess (pseudonimo di Wesley Johnson) diventato famoso per essere stato il primo bassista di Rocky Roberts e cantante accanto a Dori Ghezzi, la compagna di Fabrizio De Andrè.

La cantante ha anche una sorella, Romina. Fin dagli anni Novanta infatti si è fatta notare per via della sua voce calda e intonata. Ha collaborato così con alcuni dei più grandi nomi della musica italiana e internazionale, come Phil Collins, Ray Charles, Tina Turner, Max Gazzè, Ron e Gianni Morandi. Deborah nel 2021 è stata chiamata a prendere parte alla trasmissione Tale e quale show, oltre che per il suo grande talento, per permettere agli autori di risolvere la questione della blackface, che già in passato aveva fatto discutere.

Queste le dichiarazioni di Conti in merito: “L’ho risolta così: tra i protagonisti ci sarà la cantante afroamericana Deborah Johnson, la figlia del musicista Wess. Sarà lei a portare in scena gli artisti di colore - ha affermato in occasione della presentazione del programma -. Non sono mai stato d’accordo con queste polemiche. Sarebbe riduttivo, limitante e quasi ‘razzista’ non poter imitare artisti come Donna Summer, Gloria Gaynor, Barry White, James Brown e tutta la black music. A volte si perde di vista la logica, l’intelligenza e la leggerezza. A Tale e Quale non abbiamo mai mancato di rispetto a nessuno”. Appuntamento venerdì 24 settembre su Rai1 con Carlo Conti a partire dalle 21,20 con Tale e quale show.

