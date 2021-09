Ciro Priello, la figlia Anna con Maura Iandoli: gli inizi nel ballo con Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo

24 settembre 2021 a

Ciro Priello, all'anagrafe Ciro Capriello, è uno youtuber, comico e autore napoletano nato nel 1986, molto noto al grande pubblico, soprattutto a quello più giovane. Fa parte infatti del noto gruppo comico The Jackal ed è noto per i suoi sketch comici, per il suo impegno in campo non solo attoriale ma anche autoriale dei video prodotti ed è una figura di riferimento per gli amanti del genere.

Ciro Priello: dal provino con Amici ai The Jackal, poi la vittoria a Lol

E' stato nel 2021 concorrente del programma di Prime Video, Lol Chi ride è fuori, qui Ciro è arrivato in finale con Katia Follesa e, rubandole una risata, è stato proclamato vincitore della prima edizione della trasmissione. Poco tempo più tardi è stato cacciato, insieme alla collega Aurora Leone, dalla cena inaugurale della Partita del Cuore, in quanto la stessa collega sarebbe stata allontanata dal tavolo con gli altri convocati solamente perché donna. Così Ciro, per solidarietà, ha deciso pure lei di rinunciare all'evento. Ha iniziato la sua carriera nel ballo, con Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, diventando uno dei primi ballerini della scuola. A 18 anni, nel 2004, ha provato ad entrare nella scuola di Amici di Maria De Filippi, al tempo Saranno Famosi, arrivando in semifinale. L’amore per la danza non lo ha mai abbandonato e ha pertanto partecipato alle coreografie di La cantata dei pastori con Peppe Barra.

"Caccia perché donna". Aurora Leone dei The Jackal esclusa dalla Partita del Cuore

Col tempo si è appassionato anche alla produzione di video amatoriali con gli amici d’ infanzia: Simone Ruzzo (pseudonimo di Simone Russo), Francesco Capaldo (in arte Francesco Ebbasta) e Alfredo Felaco; insieme i 4 hanno fondato, nel 2005, la società di produzione video: The Jackal. Per quanto riguarda la vita privata, Ciro è sposato con Maura Iandoli: dall'unione è nata la figlia Anna. Priello è tra i protagonisti di Tale e quale show, il programma di Rai1 condotto da Carlo Conti in onda venrdì 24 settembre.

