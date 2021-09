Dennis Fantina, dalla collaborazione con Red Canzian ai figli Nathan e Neal con la moglie Sabina

24 settembre 2021 a

Dennis Fantina è un cantante italiano. E' diventato famoso grazie al successo nella prima edizione di Amici, allora denominato Saranno famosi, quando ancora era giovanissimo. Nato a Trieste il 6 dicembre 1976, sotto il segno zodiacale del Sagittario, Dennis è sempre stato portato per la musica, una passione che gli è stata trasmessa da sua madre. Sin da bambino ha scoperto di avere un grande talento per il canto, che ha iniziato a sfruttare già da ragazzo.

Ancora giovanissimo, Dennis Fantina ha debuttato in tv grazie alla trasmissione condotta da Maria De Filippi e ha ottenuto molti riconoscimenti. La sua carriera di cantante è proseguita lontano dal piccolo schermo, senza però avere il successo che lui avrebbe auspicato.

Dopo il trionfo ad Amici nel 2002, il cantante si è aggiudicato un contratto di un anno con Mediaset. In quel periodo, assieme ad altri suoi compagni della scuola più famosa d’Italia, è stato scelto come testimonial per la campagna pubblicitaria di Tim e ha pubblicato il suo primo album. Nel corso degli anni, Dennis ha avuto molte esperienze diverse: ha lavorato in radio, ha partecipato a Notti sul ghiaccio, condotto da Milly Carlucci, classificandosi secondo, e ha collaborato con grandi artisti del calibro di Red Canzian e Gatto Panceri.

Ha provato ad entrare a The Voice, senza riuscirci e nell’ultimo periodo ha iniziato anche a lavorare come sceneggiatore e attore. Per quanto riguarda la vita privata, si è sposato nel 2005 con Sabina, e la coppia ha due figli, Nathan e Neal. Nel 2019, Dennis è tornato in tv come concorrente ad All together now, la trasmissione condotta da Michelle Hunziker. In occasione della sua presentazione davanti al “muro” dei giurati, ha rivelato qualche dettaglio su di sé: “Ho vinto la prima edizione di Amici quando all’epoca si chiamava Saranno Famosi. Ho due bambini, sono disoccupato e sopravvivo con la musica", ha affermato in quella circostanza. Dennis Fantina è tra i protagonisti dell'edizione 2021 di Tale e Quale show, la cui puntata va in onda venerdì 24 settembre su Rai1 dalle 21,20.

