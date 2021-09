Mario Martone, l'amore per Ippolita e la ribalta a Venezia con Toni Servillo

24 settembre 2021 a

Mario Martone (Napoli, 20 novembre 1959) è uno dei registi cinematografici, teatrali e sceneggiatori più talentuosi del panorama italiano. Una figura davvero poliedrica, di caratura internazionale ma anche profondamente radicata nell'immaginario napoletano, come dimostra la sua prolifica produzione artistica. Per alcuni è un regista di teatro prestato al grande schermo, per altri le due facce appartengono alla stessa medaglia: certo è che il lato istrionico partenopeo è molto presente nelle sue premiate opere. Recentemente, Martone ha firmato per il Teatro alla Scala la regia dell'opera lirica Andrea Chénier (orchestra diretta da Riccardo Chailly), lo spettacolo di inaugurazione della stagione scaligera 2017/2018, con le star internazionali Anna Netrebko e il marito Yusif Eyvazov.

Negli ultimi anni anche una profonda attività cinematografica: nel 2018 esce il lungometraggio Capri-Revolution, in concorso alla 75ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, con protagonista Marianna Fontana, che gli vale svariate candidature ai David di Donatello. L'anno dopo esce Il sindaco del Rione Sanità, e nel 2021 Qui rido io, protagonista Toni Servillo, nei panni dell'attore napoletano Eduardo Scarpetta. Il film è stato presentato in anteprima il 7 settembre 2021 in concorso alla 78ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, ed è valso il Premio Pasinetti al miglior attore per Toni Servillo e la candidatura in concorso per il Leone d'oro al miglior film.

Per quanto riguarda la vita privata, Mario Martone è sposato dal 2010 con la sceneggiatrice Ippolita Di Majo. La coppia ha una figlia Luisa, di 16 anni. Il regista vive con la famiglia a Roma, in zona Trastevere. La coppia è molto legata, sia emotivamente che professionalmente: insieme i due hanno firmato la sceneggiatura del film dedicato a Giacomo Leopardi, Il giovane favoloso, uscito nel 2014. In passato il regista è stato anche legato all’attrice Anna Bonaiuto, che ha diretto nei film “Morte di un matematico napoletano” e “L’amore molesto”.

