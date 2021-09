Stasera in tv, venerdì 24 settembre 2021, su Rai 3 c'è Non sono un assassino, con Riccardo Scamarcio: trama e cast

24 settembre 2021 a

Stasera in tv, venerdì 24 settembre 2021, su Rai 3 alle 21.15 c'è Non sono un assassino, con Riccardo Scamarcio e Claudia Gerini: andiamo a vedere insieme la trama e il cast di questo thriller giudiziario del 2019.

Il vice questore Francesco Prencipe (Riccardo Scamarcio) esce di casa per raggiungere il suo migliore amico, il giudice Giovanni Mastropaolo (Alessio Boni), che non vede da quasi due anni. Due ore di macchina per un colloquio di poche parole. Una domanda. Una risposta. Quella stessa mattina il giudice viene trovato morto, freddato da un colpo di pistola alla testa. Francesco è l’ultimo ad averlo visto. Solo sue le impronte nella casa. Solo suo il tempo per uccidere. A interrogarlo e accusarlo una PM (Claudia Gerini) che conosce il suo passato, a difenderlo l’avvocato amico di una vita (Edoardo Pesce). Nell’attesa che lo separa dal processo, le immagini del passato di Francesco si accavallano incoerenti nel disperato tentativo di arrivare al vero assassino. E alla verità di una vita intera. Francesco ama la vita dispendiosa, è un mentitore e ingannatore seriale, ha distrutto la sua famiglia con i suoi tradimenti; tutto questo contribuisce ad aumentare i sospetti su di lui. Il colpo di scena arriva in extremis, si scoprirà il vero autore del delitto grazie anche ad una fatidica chiave che i tre amici si scambiano di continuo e che apre un cassetto segreto della scrivania del giudice Mastropaolo.

Il cast è composto da Riccardo Scamarcio: (Francesco), Alessio Boni (Giovanni), Edoardo Pesce (Giorgio), Claudia Gerini (Paola Maralfa), Barbara Ronchi (Vittoria), Sarah Felberbaum (Beatrice).

