Stasera in tv, venerdì 24 settembre 2021, su Rete 4 c'è Quarto Grado: anticipazioni e ospiti

Stasera in tv, venerdì 24 settembre 2021, su Rete 4 c'è Quarto Grado, la trasmissione di approfondimento e inchiesta sui casi di cronaca nera condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero: andiamo a vedere insieme le anticipazioni e gli ospiti della puntata di questa sera, in onda alle 21.25 in prima serata. Fra i temi del momento sicuramente il caso di Denise Pipitone, la bimba scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004, un torbido caso di cui la trasmissione si occupa da anni e che è ritornato in auge alla luce dei recenti sviluppi, dopo la richiesta di archiviazione dal registro degli indagati di Anna Corona e Giuseppe Della Chiave. Intanto, proseguono i passi avanti nelle indagini ma restano molti i punti oscuri e le ombre: ci potrebbero essere stati dei passi falsi e delle falle anche nelle ricerche della bambina scomparsa più di 17 anni fa?

Al centro della puntata anche il caso di don Francesco Spagnesi, il parroco di Prato accusato di accusato di appropriazione indebita, traffico di droga internazionale e tentate lesioni. Lui e il suo compagno, anche lui coinvolto nell’acquisto di sostanze stupefacenti, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. Un altro nodo da sciogliere sono i festini, a base di sesso e droga, che i due organizzavano: sembra infatti che il sacerdote nel corso degli anni abbia avuto rapporti non protetti con diversi partner nonostante la sua sieropositività. Spagnesi ha confessato tutto davanti ai suoi avvocati, affermando di voler restituire tutti i soldi ‘rubati’, circa 300mila euro, alla comunità.

Confermato anche l’intervento di esperti e ospiti: tra questi, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo e Sabrina Scampini. Sempre presente lo stretto rapporto tra la trasmissione e i suoi telespettatori: una community online molto attiva - i quartograders -, che ogni venerdì posta in diretta via social.

