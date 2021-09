Amici 21, Nunzio lascia la scuola: Alessandra Celentano sospende la maglia a Mirko e lui scoppia in lacrime

23 settembre 2021 a

Si avvicina il secondo appuntamento con Amici 21, il talent show di Maria De Filippi in onda domenica 26 settembre dalle 14 su Canale5. Secondo alcune anticipazioni, due ballerini otterranno il banco lasciato in sospeso nella prima puntata, mentre il futuro di uno degli allievi già nella scuola verrà messo in bilico. Tanti gli ospiti in studio e un ritorno di un volto noto, quello della cantante Elisabetta Ivankovich che Arisa scartò nella passata edizione con la promessa di darle un banco al suo ritorno.

Ospiti del secondo appuntamento del pomeridiano di Amici, in onda appunto domenica 26 settembre, sono gli ex concorrenti della scuola. Riconfermerà la sua presenza Giulia Stabile, vincitrice dell'edizione 2020, che è entrata a far parte del corpo di ballo dei professionisti, ma insieme a lei questa volta ci sarà anche Sangiovanni, il fidanzato di Giulia e vincitore della categoria canto della passata edizione. Sangio è reduce da diverse tappe del suo tour e ne approfitterà per presentare il suo nuovo singolo Raggi Gamma. Un brano attesissimo dopo il pieno di vendite e visualizzazioni di Malibù. Non mancheranno Deddy.

Per quanto riguarda uno dei banchi di danza rimasti in bilico nella precedente puntata, quello di Raimondo Todaro e quello di Veronica Peparini, tra Nunzio e Mattia sarà Nunzio a dover lasciare la scuola, dopo la sfida giudicata da una commissione esterna. Mattias otterrà invece il banco della maestra Peparini che premierà la coreografia assegnata in settimana. Non poteva mancare infine Alessandra Celentano, la maestra più temuta della scuola, che deciderà di sospendere la maglia a Mirko, il quale sentendosi umiliato scoppierà in lacrime. Serena riceverà non poche critiche sempre da parte della Celentano, riuscendo tuttavia a strappare un 6.5 dalla maestra. Appuntamento quindi con Amici su Canale5 domenica 26 settembre, a partire dalle ore 14.

