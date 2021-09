Claudio Amendola, due figlie da Marina Grande: poi Rocco con Francesca Neri e la follia d'amore a Madrid

23 settembre 2021 a

a

a

Claudio Amendola è un popolare attore italiano, doppiatore e personaggio televisivo. Tanti i film e le fiction tv alle quali ha lavorato, anche se il grande pubblico lo ha incoronato quando ha interpretato la serie Mediaset de I Cesaroni. Per quanto riguarda la vita privata, è legato ormai da tempo con l'attrice Francesca Neri. La quale, in una intervista a La Zanzara su Radio24 datata 2012, aveva dichiarato: "Io e Claudio facciamo sesso almeno tre volte a settimana. Ho letto che la Cuccarini lo fa due volte a settimana e lei è una ballerina - ha aggiunto la Neri - per mantenersi bene dunque bisogna farlo più di lei".

Claudio Amendola: l'amore per Francesca Neri, i tre figli e la vita cambiata dopo l'infarto

In passato Amendola ha rivelato una sua follia d'amore. Il gesto risale precisamente al 10 dicembre 1996, quando l'attore disertò una prima mondiale per raggiungere quella che sarebbe diventata la sua compagna di vita, la collega Francesca Neri. "Non sono stato molto professionale, lo ammetto, però insomma…Ci avevo preso", ha scherzato.

C'è posta per te, Claudio Amendola commosso: camera matrimoniale e soldi per Sara

Una fuga d'amore a lieto fine, quella di Amendola. "Avevo un biglietto aereo da Roma per Londra - ha rivelato appunto tempo fa a Vieni da me, da Caterina Balivo -, ma vicino al gate per andare in Inghilterra c’era quello per Madrid. E io sono andato a Madrid. Dovevo presenziare alla prima mondiale di Nostromo, una produzione Bbc e Rai molto importante di cui ero il protagonista. Era una grandissima occasione perché ero atteso dai vertici della Bbc, giornalisti e testate importanti. Ma a Madrid - ha aggiunto - c’era Francesca. Credo che fossimo ancora ‘clandestini’ in quel momento. Lei sapeva che io ero in partenza per Londra, e invece poi sono arrivato al residence e ho bussato alla sua porta". La prima moglie di Claudio Amendola è stata Marina Grande, sposata a soli 19 anni (dal 1983 al 1997); dall’attrice e doppiatrice ha avuto le due figlie Alessia e Giulia. La più giovane è un’artigiana, mentre Alessia è diventata doppiatrice e nel 2010 ha avuto a sua volta un bambino, Diego, rendendo Claudio nonno all’età di 47 anni. Dopo 14 anni il loro matrimonio è giunto al termine e in seguito Claudio si è legato alla collega Francesca Neri, con cui ha avuto il figlio Rocco.

Stasera in tv, giovedì 23 settembre 2021, su Canale 5 c'è Star in the Star con Ilary Blasi: anticipazioni e ospiti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.