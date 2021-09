Andrea Delogu, sexy show in terrazza: tacchi a spillo e lato b mozzafiato con dettaglio hot | Foto

23 settembre 2021 a

Una vera e propria bomba sexy su Instagram. Così è apparsa Andrea Delogu, la conduttrice di Ricomincio da Raitre. La figlia di Walter Delogu e Titti Peverelli, cresciuta a San Patrignano, ha pubblicato un doppio scatto in cui è immortalata con un vestito verde e dei tacchi a spillo vertiginosi: un vestito che esalta il lato b e la sensualità della Delogu, in uno scenario mozzafiato. Andrea infatti è apparsa in terrazza e nella seconda foto si apprezza ancor più il lato b, con tanto di dettaglio hot, visto che la conduttrice pare indossare un perizoma super sexy.

Raffica di like e tra i commentatori anche l'amica di sempre Ema Stokholma, che ha pubblicato un emoji con gli occhi a cuore, a testimonianza di un rapporto sempre più solido.

Andrea Delogu è nata a Cesena il 23 maggio del 1982 sotto il segno dei Gemelli, la sua è stata un’infanzia particolare, trascorsa per buona parte nella comunità di San Patrignano, dove erano ricoverati appunto i suoi genitori (Walter Delogu e Titti Peverelli), che lì si sono conosciuti. "Non sono una vittima - ha sottolineato in una vecchia intervista a Daria Bignardi a Le Invasioni barbariche -. Con la droga i miei genitori hanno fatto un errore. Hanno riempito un vuoto, sbagliando. Non posso accusarli, anzi mi sento orgogliosa di loro. Mi hanno evitato di soffrire, soffrendo al posto mio".

Per quanto riguarda la vita privata, ha sposato l'attore Francesco Montanari nel 2016, ma il matrimonio è finito cinque anni più tardi. In passato la Delogu ha svelato alcuni retroscena sul suo rapporto con il Libanese de Romanzo Criminale: i due infatti si sono lasciati per ben due volte, dopo soli 4 mesi dall’inizio della relazione e anche in un secondo momento. Ora la storia si è conclusa. Nel febbraio 2021 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana per aver condotto, insieme a Flavio Insinna, lo speciale tv Tutti a scuola. Da sabato 11 settembre con Stefano Massini è impegnata con la trasmissione Ricomincio da Raitre. Ma senza rinunciare ai suoi post social, ironici e (a volte) anche super sexy.

