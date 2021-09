Marco Giallini, in passato imbianchino e venditore di bibite: la moglie morta per emorragia cerebrale

23 settembre 2021 a

a

a

Marco Giallini è uno degli attori italiani più amati dal pubblico e dagli appassionati di cinema, E' nato a Roma il 4 aprile del 1963. Ha iniziato a recitare a 22 anni, frequentando la scuola teatrale La Scaletta di Roma; tra la fine degli anni Ottanta e gli anni Novanta ha avuto l’opportunità di lavorare con alcuni dei nomi più grandi del teatro italiano come Arnoldo Foà, Ennio Coltorti, Adriano Vianello, Maurizio Panici e Angelo Orlando.

Marco Giallini, il grande successo e la moglie persa all'improvviso: "Ho deciso di diventare popolare per i miei figli"

Il debutto cinematografico risale al 1986, con una comparsata, peraltro non accreditata, nel cast di Grandi magazzini di Castellano e Pipolo. Nato in una famiglia operaia, Giallini ha svolto da ragazzo lavori come l’imbianchino e il venditore di bibite. Per quanto riguarda la vita privata, nel 1993 ha sposato Loredana, da cui ha avuto due figli, Rocco e Diego, nati rispettivamente nel 1998 e nel 2004. Nel 2011, a soli 40 anni, la moglie Loredana è morta per una emorragia cerebrale.

Fabio Caressa, con la moglie Benedetta Parodi due matrimoni e tre figli: Matilde, Diego ed Eleonora

Da allora, ha detto in una recente intervista al Corriere della Sera, non si è più innamorato: “Ma di chi? Ma perché? Innamorato ero di mia moglie. Per 27 anni, non ci siamo mai lasciati e non abbiamo mai litigato", ha dichiarato in passato. Sempre in una vecchia intervista, ha avuto uno sfogo con queste parole: "I giornalisti mi chiedono sempre le stesse cose - ha affermato -. Mi chiedono di mia moglie morta, m'hanno rotto. Come se la moglie fosse morta soltanto a me. Il turpiloquio lo amo, ho sempre litigato con tutti, mi è sempre piaciuto. Sono rissoso, non ho paura nemmeno del diavolo. Sono stato sempre così, non ho paura di niente. Sono sempre stato in mezzo a un po' di casini eppure a ventotto anni avevo la terza media e adesso sono un dottore in lettere". Giallini conduce con Giorgio Panariello il programma su Rai3 Lui è peggio di me, la cui prima puntata va in onda giovedì 23 settembre.

Beppe Bergomi, con la moglie Daniela i figli Andrea e Sara: lei è fidanzata con un calciatore

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.