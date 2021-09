Stasera in tv, giovedì 23 settembre 2021, su Canale 5 c'è Star in the Star con Ilary Blasi: anticipazioni e ospiti

23 settembre 2021 a

Un nuovo format, di per sé originale e intrigante, ma già sommerso dalle polemiche alla sua prima puntata. Stasera in tv, giovedì 23 settembre 2021, su Canale 5 c'è il secondo episodio di Star in the Star con Ilary Blasi: andiamo a vedere insieme le anticipazioni e gli ospiti di oggi.

Dopo l’eliminazione nella prima puntata di Massimo Di Cataldo, che ha indossato i panni di Elton John, una nuova leggenda calcherà il palco di “Star in the star”: Paul McCartney. L’artista che ha deciso di interpretare l’ex Beatles si affiancherà ai 9 concorrenti già in gara: Mina, Claudio Baglioni, Loredana Bertè, Pino Daniele, Lady Gaga, Michael Jackson, Madonna, Patty Pravo e Zucchero. A commentare le loro performance, ideate e curate dal direttore artistico Luca Tommassini, una giuria d’eccezione: Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci. I 3 giudici saranno chiamati a valutare le performance e a decretare la migliore esibizione della puntata tra i vincitori delle due manche. La star vincente otterrà un bonus: il suo fanclub, contrariamente a quanto avviene del corso della gara, potrà votare la sua esibizione e il punteggio si sommerà a quello ottenuto dagli altri fanclub. Inoltre, questa settimana, saranno due le leggende che dovranno abbandonare il gioco e svelare al pubblico la propria identità.



Questa è la puntata della redenzione per Star in the Star, dopo l'esordio a dir poco deludente della prima puntata dello show musicale, condotto da Ilary Blasi. Il programma, nel primo appuntamento, ha registrato uno share dell'11% e 1.947.000 telespettatori. E in aggiunta a ciò, è stato travolto dalle critiche per l’eccessiva somiglianza con Tale e Quale Show e con Il Cantante Mascherato. Sono dunque attesi importanti cambiamenti per tenere il passo con gli altri programmi del palinsesto televisivo di questa sera.

