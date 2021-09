Fabio Caressa, con la moglie Benedetta Parodi due matrimoni e tre figli: Matilde, Diego ed Eleonora

23 settembre 2021 a

Fabio Caressa è un giornalista e uno tra i telecronisti più famosi in Italia. Nato a Roma, sotto il segno dell’Ariete, il 18 aprile 1967, si è laureato in Scienze Politiche e ha intrapreso una luminosa carriera nel mondo della televisione. Ha esordito su Canale 66, al timone di trasmissioni dedicate allo sport, e in coppia con il collega ex giocatore Beppe Bergomi è diventato uno dei telecronisti di punta di Sky Sport.

E' rimasta indelebile nella memoria di molti italiani il suo “Andiamo a Berlino, Beppe” dopo la vittoria dell’Italia contro la Germania nel Mondiale del 2006. Per quanto riguarda la vita privata, nel 1999, Fabio Caressa ha sposato la donna della sua vita: Benedetta Parodi. Dal loro matrimonio sono nati tre figli: Matilde, Diego ed Eleonora. Il loro rapporto è solidissimo e nel 2019 hanno deciso di convolare a “seconde” nozze confermando l’unione in occasione del 20esimo anniversario di matrimonio. Nel marzo 2019 la moglie di Caressa è stata vittima di uno scherzo della trasmissione Le Iene: il giornalista invece è stato il complice insieme alla figlia, al centro dello scherzo.

La ragazza in pratica ha finto di essere innamorata di un uomo molto più grande, facendo prendere davvero un bello spavento alla mamma Benedetta Parodi. Quest'ultima, nata il 6 agosto 1972, sotto il segno del Leone, è una giornalista e famoso personaggio tv legato perlopiù alla cucina. Sono celebri anche i suoi libri di cucina, tratti dal suo programma più famoso ovvero Cotto e mangiato. Fabio Caressa è tra gli ospiti di Lui è peggio di me, la trasmissione di Rai3 condotta da Giorgio Panariello e Marco Giallini, in onda giovedì 23 settembre. Si tratta della seconda edizione del programma, che vedrà quest'anno anche la partecipazione come presenze fisse del comico Max Angioni e dell'attrice Anna Ferzetti.

