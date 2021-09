Stasera in tv, giovedì 23 settembre 2021, su Rai 1 c'è Fino all'ultimo battito con Marco Bocci: trama e cast

23 settembre 2021 a

Un telefilm di qualità cinematografica debutta in prima visione assoluta, stasera in tv, giovedì 23 settembre 2021, su Rai 1, alle 21.35: stiamo parlando di 'Fino all'ultimo battito', con Marco Bocci e Violante Placido. Andiamo a vedere insieme trama e cast del nuovo prodotto di punta della rete ammiraglia della televisione di Stato.

Il chirurgo Diego Mancini si trasferisce in Puglia dove si innamora di Elena, una donna che sta divorziando e che ha una figlia, Anna. Insieme hanno un bambino, Paolo, e quando il divorzio è completo e stanno per sposarsi, al bambino viene diagnosticata una cardiopatia. L'unica speranza di salvezza è un trapianto, ma il ragazzo rimane in lista per mesi senza essere mai chiamato. La priorità di Diego è quella di salvare il figlio a tutti i costi, anche a costo di tradire il giuramento legato alla sua professione. Diventa così il medico di un boss latitante, mettendo in pericolo la famiglia e scivolando in un vortice di ricatti. Di solito pensiamo che il confine tra Bene e Male sia netto, bianco o nero, giorno o notte. Ma se il medico che tradisce il codice deontologico è un padre che obbedisce all’imperativo di salvare la vita a suo figlio? Dove starebbero in quel caso il Bianco e il Nero? Diego Mancini è un cardiochirurgo irreprensibile. ma pur di salvare il figlio commette un atto impensabile, con la conseguenza di ritrovarsi ricattato e minacciato dalla malavita. Una minaccia che si estende non solo alla sua carriera ma anche alla sua stessa vita e a quella della sua famiglia.

Fino all’ultimo battito è una coproduzione Rai Fiction – Eliseo Multimedia, prodotta da Luca Barbareschi, diretta da Cinzia TH Torrini, con Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero, Fortunato Cerlino, Loretta Goggi, Michele Venitucci, Francesco Foti, Francesca Valtorta, Gaja Masciale e Michele Spadavecchia. Dodici episodi per sei serate, in prima visione su Rai1, e i primi due episodi disponibili in anteprima su RaiPlay dal 21 settembre.

