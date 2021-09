Blind, nuovo singolo Popolari: l'uscita del video giovedì 23 settembre

23 settembre 2021 a

Esce giovedì 23 settembre il videoclip di Popolari (Epic Records Italy/Sony Music Italy) il nuovo singolo di Blind, già disponibile in streaming e in digitale al link https://Epic.lnk.to/Popolari. Nel video, una produzione Eyesjuice, diretto da Fotonico e visibile al link www.youtu.be/7aIyT4Aq2Vc, si nota come la contrapposizione tra gli elementi che sono simbolo di fama e successo vivono in armonia con l’ambientazione “popolare” da cui Blind è partito, un passato che continua ad essere ancora presente nella sua vita. Blind è cresciuto nella periferia di Perugia, a Ponte San Giovanni.

Popolari è un brano trap dal beat serrato, in cui Blind, attraverso le sue barre, racconta del quartiere popolare da cui tutto ha avuto inizio e dei traguardi che vuole raggiungere con la sua musica, portando con sé il desiderio di non arrendersi mai e di arrivare il più lontano possibile, restando sempre fedele a se stesso. "Troppo spesso mi sono sentito addosso uno sguardo di pietà misto a rimprovero - ha raccontato Blind -. Sono stati tanti i pregiudizi che per fortuna non mi hanno mai fermato. Le popolari, casa mia, sono quel posto che nel bene e nel male mi ha cresciuto e mi ha regalato quella fame che ancora oggi mi accompagna”. Popolari arriva dopo i singoli Triste, nato dalla collaborazione con Giaime e prodotto da SIXPM, e Promettimi, brano che l’ha visto duettare al fianco di Guè Pequeno e Nicola Siciliano, e con cui l’artista ha confermato il grande successo ottenuto ad X Factor 2020 con la sua Cuore Nero.

Ha deciso di chiamare il suo progetto Blind perché l’unica cosa che vede davanti a sé è il suo obiettivo di fare musica. Ha partecipato all’edizione di X Factor 2020 nella categoria Under Uomini, dove ha colpito da subito giudici e pubblico: su YouTube, la clip della sua audition dove ha presentato per la prima volta davanti ai 4 giudici Cuore Nero ha superato le 3 milioni di visualizzazioni. Blind non si è fermato ai testi delle canzoni per raccontare il suo passato, ma ha deciso di mettersi a nudo in Cicatrici, libro autobiografico pubblicato a giugno di quest’anno, in cui ha raccontato le sue debolezze e paure di una vita che sta trovando finalmente il modo di riscattarsi attraverso la musica.

