Bianca Guaccero, la figlia Alice da Acocella e la rivalità con Miriam Leone: "Se la tira come Sharon Stone"

Bianca Guaccero è un'attrice e conduttrice, molto apprezzata dal pubblico. Nata il 15 gennaio del 1981 a Bitonto, è del segno del Capricorno. Sin da subito si è appassionata al cinema e alla recitazione, finché nel 1999 non è arrivato il suo esordio sul grande schermo, quando ha debuttato ufficialmente nel film Terra Bruciata di Fabio Segatori. Un grande successo di Bianca Guaccero è stato Sanremo, che ha condotto nella sua 58esima edizione al fianco di Andrea Osvárt, Pippo Baudo e Piero Chiambretti.

Proprio negli anni Duemila la sua attività si è intensificata, con Bianca che ha continuato a dividersi fra musica, televisione, cinema e anche radio, sbarcando su Radio Zeta nel 2018 alla conduzione del programma Pane, Amore e Zeta Weekend e diventando il volto di Detto Fatto, programma di Rai2. Ha avuto anche altri ruoli nei film Faccia di Picasso (2000), Tra due mondi (2001) e tanti altri, e sempre nel 2001 è arrivato anche il suo esordio nel piccolo schermo con Ama il tuo nemico 2, mini serie mandata in onda su Rai2. Tra le curiosità sul suo conto, il rapporto non proprio idilliaco con la collega Miriam Leone: l’attrice pugliese avrebbe scritto sarcastica in un post su Facebook: “Da quando Miriam Leone fa l’attrice? E se la tira come Sharon Stone".

La Leone, in un’intervista a Grazia, interrogata su quella frase e sul giudizio altrui, rispose in questo modo: "Se dici qualcosa sotto casa, alla tua amica, finisce tutto lì. Online, invece, diventa una notizia. Ma, se devo essere onesta, non me ne importa niente. Dopotutto nel mio mestiere sei sempre sottoposta al giudizio degli altri, non ci faccio più caso", ha affermato l'attrice siciliana. Per quanto riguarda la vita privata, Bianca Guaccero nel 2013 ha sposato il regista Dario Acocella, conosciuto durante le riprese di Capri. Nel 2014 è nata la primogenita di Dario e Bianca Guaccero, Alice. Nel 2017, tuttavia, la coppia si è separata. Tra i suoi amori passati, anche quello con l'ex giocatore Nicola Ventola. Bianca è tra i protagonisti della fiction di Rai1 in programma giovedì 23 settembre, Fino all'ultimo battito.

