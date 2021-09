Grande Fratello Vip 6, Gianmaria Antinolfi contro l'ex Soleil: "Io stalker? Sarà querelata, lei si è fatta sco*are"

23 settembre 2021 a

Ormai è guerra aperta nella casa del Grande Fratello Vip 6 tra gli ex fidanzati Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge. L'imprenditore è letteralmente furioso per la definizione di stalker data dalla influencer durante la puntata di lunedì scorso. E così Antinolfi si è sfogato con Sophie Codegoni: "Ma stai scherzando? Ti ho trattato da principessa, ho fatto tanto per te e non ti permettere - le parole di Gianmaria -. Sta usando termini pesanti e dice cose gravi. E poi non sono qui al Grande Fratello Vip per te, ma per vivermi un’esperienza in tv. Non sfrutto certo le donne con cui sto insieme o sono stato".

Antinolfi rincara la dose: "Si va a fare il piantino in confessionale ma non dice le cose come stanno. Lei dice stalking perché mi presentavo sotto casa sua a portarle la colazione? Perché volevo portarla in vacanza o in barca? Poi la storia era chiusa e dopo un mese la carina mi ha richiamato, si è fatta scop**e”, ha affermato l'imprenditore. Una citazione non certo apprezzata dai social e dalla stessa Codegoni, che ha invitato Gianmaria a usare termini meno duri.

Ma Antinolfi non si dà pace e quindi aggiunge: "Si prenderà la responsabilità di quello che ha detto. Verrà querelata per questo. La faccio denunciare dai miei avvocati. Questa è diffamazione - ha spiegato -. Questa è andata in confessionale a dire una cosa del genere dopo che aveva chiarito con me? Sono parole di una gravità assoluta. Non si possono usare certi termini con leggerezza. Ragazzi è falsa, perché mi aveva detto che non aveva più problemi con me e che avremmo vissuto il Grande Fratello Vip da amici. E poi dopo pochi minuti ti chiudi in confessionale a dire che sono uno stalker? Ci saranno seri provvedimento per questo". Insomma, altro che possibile ritorno di fiamma, qui si sta consumando una vera e propria guerriglia all'interno del reality.

