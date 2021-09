Tullio De Piscopo, l'amore per la moglie Dina, le figlie Giusy e Michela e i nipoti

23 settembre 2021 a

Napoletanità e amore per le percussioni descrivono alla perfezione la carriera di Tullio De Piscopo (Napoli, 24 febbraio 1946) batterista, cantautore e bandleader italiano. Una passione iniziata presto: cresciuto nella zona di Porta Capuana a Napoli e figlio d'arte del padre Giuseppe, a sua volta un batterista e percussionista che suonava nell'orchestra del Regio Teatro San Carlo di Napoli e nell'orchestra del Maestro Giuseppe Anepeta, all'età di tredici anni De Piscopo lavorava in night-club della medesima zona, molto frequentato dai soldati americani, mentre in seguito entrò a far parte di gruppi jazz cittadini. Da lì una carriera longeva e di gran successo per l'artista partenopeo, che il 29 novembre 2018 è annoverato fra le 100 Eccellenze Italiane nel mondo nella quarta edizione del Premio 100 Eccellenze Italiane presso la Sala della Lupa in Montecitorio.

Tullio De Piscopo è molto riservato per quanto riguarda la sua vita personale, ma sappiamo che è sposato da sempre con la moglie Dina, originaria di Sassuolo, da cui ha avuto le figlie Giusy e Michela e ora ha anche quattro nipoti. I due si conobbero a Bologna. In un'intervista rilasciata al quotidiano romano Repubblica, De Piscopo ha detto: “Andando via da Napoli mi fermai a Roma: troppe donne, troppa psicosi da cinema. Mi distraevano. E scappai a Bologna, l’oasi del jazz. Un maestro d’orchestra mi aiutò a trovare una stanza alla pensione Do Re Mi”.

Quando Dina rimase incinta della prima figlia, Tullio dovette tornare a Napoli per motivi familiari e il padre della ragazza pensava che il musicista non sarebbe più tornato: invece “tornai e la sposai. Sono nate due figlie splendide, Giusy e Michela. Che mi hanno donato quattro meravigliosi nipoti: Giulia, Matteo Tullio, Vittoria e Marco. Vivono con me. Ho un labirinto dove stiamo tutti assieme”, ha raccontato sempre a Repubblica.

