Stasera in tv, 22 settembre, Zona Bianca su Rete4: intervista a Zan

Stasera in tv, mercoledì 22 settembre, su Rete4 un altro appuntamento con il programma di informazione Zona Bianca (ore 21,20). Alla conduzione del format - che si occupa di cronaca, attualità e politica - c'è Giuseppe Brindisi. Proprio il conduttore farà il consueto faccia a faccia con il mondo no vax. Si parlerà del cosiddetto “Super Green Pass” che entrerà in vigore il 15 ottobre. Come sempre, partendo dai numeri e dai fatti, un approfondimento sull’arrivo imminente del “super green pass” che cambierà il mondo del lavoro e sulla terza dose di vaccino. E, a proposito di terza dose, le telecamere della trasmissione andranno in Israele per vedere com’è la situazione nel paese più avanti di tutti nella somministrazione. Per fugare dubbi e paure sul tema vaccini e Covid: si parlerà di complotti e bufale, con un focus sulle cure domiciliari. Infine, con un’intervista ad Alessandro Zan, si affronterà il tema del suo ddl e delle parole del Papa sulle unioni civili.

Zan, 47 anni, è un politico e attivista LGBT. Esponente della comunità LGBT, è noto soprattutto per aver promosso ed ottenuto il primo registro anagrafico italiano delle coppie di fatto, aperto anche alle coppie omosessuali, e per essere il relatore del disegno di legge contro l'omofobia, la transfobia, la misoginia e l'abilismo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 4 novembre 2020. In precedenza è stato assessore all'ambiente, al lavoro e alla cooperazione internazionale del Comune di Padova. Candidato alle elezioni politiche italiane del 2013, risulta eletto alla Camera dei deputati nelle liste di Sinistra Ecologia Libertà. L'anno successivo abbandona SEL e aderisce al Partito Democratico. Alle elezioni politiche italiane del 2018 è stato rieletto alla Camera dei deputati nel collegio plurinominale di Padova, come capolista del Partito Democratico.

Tra gli ospiti della puntata: la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato Licia Ronzulli, la capogruppo del Pd al Senato Simona Malpezzi, il senatore del Movimento 5 Stelle Mario Michele Giarrusso, il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Delmastro delle Vedove, il deputato del Pd Alessandro Zan, Guido Rasi, Alessandro Meluzzi, Vladimir Luxuria, Diego Fusaro, Paolo Brosio e Alessandro Cecchi Paone.

