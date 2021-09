Grande Fratello Vip 6, scintille tra Jessica e Soleil. Poi Manila Nazzaro stronca Tommaso Eletti: "Non fa nulla" | Video

22 settembre 2021 a

a

a

Prime polemiche all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6, dove emergono i primi problemi di convivenza tra gli inquilini. Tutto è iniziato all'ora di pranzo, con i concorrenti pronti a gustare il pranzo preparato per tutti da Jessica. E' proprio una delle tre sorelle Selassiè a prendere la parola e a fare un discorso ai suoi compagni, riepilogando una serie di regole necessarie per una buona convivenza. Tra le altre cose, la principessa ha chiesto agli altri vip di pulire il bagno o la vasca ogni volta che vengono utilizzati, di non lasciare cibo aperto in giro e di non bere direttamente dalle bottiglie per poi lasciarle in giro per casa. Nonostante la Casa sia molto grande, condividere gli spazi con tutti non è un gioco da ragazzi e a pochi giorni dall’inizio sono dunque sorti i primi problemi. Tutti sembrano essere d’accordo con le richieste di Jessica.

Tommaso Eletti, la storia con Valentina Nulli Augusti e la gelosia eccessiva: il flirt fallito con la tentatrice

Ma Soleil, pur essendo d’accordo con le richieste delle sue coinquiline sembra contrariata dalla piega che sta prendendo la discussione: “Non stiamo a fare polemica però, stiamo mangiando", ha affermato l'influencer ed ex corteggiatrice. Ma poiché la discussion continua, se ne va in giardino a mangiare da sola, con Tommaso Eletti che la segue a ruota. Poi la critica nei confronti di Jessica: "Sei un po’ troppo bacchettona su ogni cosa, devi sempre dire la tua a chiunque va in cucina. Un po’ più di calma", ha sottolineato Soleil andata via prima che la principessa possa ribattere.

Grande Fratello Vip 6, Ainett ad Amedeo Goria: "Le mani tienile a posto". Anche la Bruganelli attacca | Video

Finito il pranzo e placati gli animi, alcuni Vip si sono rilassati in giardino prendendo un po' di sole. Qualcuno, però, non ha digerito il comportamento di alcuni concorrenti. "Nessuno deve prenderla sul personale, è tutto per il bene di questa pseudocomunità”, è il commento di Manila sulla breve discussione nata a pranzo. La conduttrice ha commentato le reazioni di alcuni suoi compagni alla richiesta di rispettare alcune semplici regole di convivenza.

Manila, stoccata a Tommaso Eletti

La stoccata è per Tommaso Eletti: se infatti per Manila la reazione di Soleil è comprensibile sia per carattere sia perché si dà da fare in casa come loro, quella di Tommaso invece non è minimamente accettabile: “Tommaso non fa nulla, non puoi alzarti e andartene”, le parole della Nazzaro. Grande Fratello Vip 6 torna con il serale venerdì 24 settembre su Canale5 dalle 20,30.

Grande Fratello Vip 6, Raffaella Fico non dimentica Balotelli: "Non ho mai amato nessuno come lui" | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.