Chi l'ha visto?, stasera in tv 22 settembre su Rai3 nuovi retroscena sui casi Saman Abbas e Sara Pedri

Stasera in tv, mercoledì 22 settembre, torna l'appuntamento con Chi l'ha visto? su Rai3. Lo storico programma, condotto da Federica Sciarelli, si occupa come sempre dei più rilevanti casi di cronaca nera oltre ai consueti appelli, richieste di aiuto e segnalazioni di persone in difficoltà.

Saman Abbas, arrestato lo zio Danish ritenuto l'esecutore del delitto

Non mancherà nella puntata di oggi un approfondimento su Saman Abbas, la ragazza scomparsa lo scorso 30 aprile da Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Oggi a Parigi è stato arresto lo zio, Danish Hasnain, accusato di essere l'esecutore materiale del delitto con l'autorizzazione dei genitori della vittima Shabbar Abbas e Nazia Shaheen - la ragazza aveva rifiutato un matrimonio che era stata combinato dalla sua famiglia con un parente molto più grande di lei in Pakistan - e la complicità dei cugini della ragazza cugino Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq. Secondo fonti di Chi l’ha visto?”Danish è stato fermato in un appartamento alla periferia di Parigi, ma per certezza assoluta si attende il confronto delle impronte digitali.

Nella prossima puntata#DenisePipitone: Verso l'archiviazione per gli indagati



Mercoledì #22settembre alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay pic.twitter.com/AlQP6rPQoU — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) September 21, 2021

Spazio anche ad altre storie. Quella del parroco coinvolto in una storia di sesso, droga e soldi rubati. In primo piano anche gli aggiornamenti su Denise Pipitone e sugli indagati per la sua scomparsa: si va verso l'archiviazione. E poi il caso Sara Pedri, la giovane ginecologa di Trento scomparsa nel nulla: “Mi trattano come se fossi una lavapavimenti”, aveva scritto al fidanzato. La trasmissione va avanti con la sua inchiesta.

Sara Pedri, azienda sanitaria licenzia primario Tateo. La difesa: "Deciderà il tribunale"

