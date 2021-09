Giampaolo Morelli, con l'ex Miss Italia Gloria Bellicchi i due figli Gianmarco e Piermaria

22 settembre 2021 a

Giampaolo Morelli è un attore italiano tra i più apprezzati dal pubblico, diventato amatissimo per via del personaggio de L'Ispettore Coliandro. Qui l’attore campano indossa i panni di un poliziotto non convenzionale nella cornice della città di Bologna. Ma la sua carriera è iniziata ben presto a teatro, dove ha indossato (anche) i panni del prestigiatore. Giampaolo Morelli è nato a Napoli il 25 novembre 1974, sotto il segno del Sagittario. Ha frequentato quindi il liceo classico per poi iscriversi all’università di Giurisprudenza, che ha abbandonato per il corso di laurea in Psicologia.

Nonostante il percorso accademico, ha capito ben presto che la sua strada sarebbe stata la recitazione. Suo padre, essendo magistrato, avrebbe sognato per lui una carriera come avvocato. Per questo ha studiato legge, lasciando l’università a 5 esami dalla laurea. “La cosa che volevo fare sul serio era recitare, mi sono iscritto a un corso di teatro e quando ho detto ai miei che volevo trasferirmi a Roma, entrambi sono rimasti spaesati, anche dispiaciuti di non potermi dare una mano. Insomma, non l’hanno presa bene, ci sono state litigate, condite da frasi colorite. Alla fine, inevitabilmente, hanno dovuto accettare la mia scelta”, ha raccontato a La Stampa in una vecchia intervista.

Per quanto riguarda la vita privata, dal 2010 è legato alla ex Miss Italia 1998, Gloria Bellicchi. I due non sono sposati, e non amano molto farsi ritrarre insieme, se non in rari momenti ufficiali, tra cui i red carpet cinematografici. La coppia, che vive a Roma, ha due figli, Gianmarco e Piermaria, avuti rispettivamente nel 2013 e nel 2016. Gloria Bellicchi è nata a Parma il 2 febbraio 1979 sotto il segno dell’Acquario. E' diventata famosa grazie alla partecipazione a Miss Italia 1998, dove ha vinto a soli 19 anni. Ha poi all’attivo una carriera da indossatrice, è stata conduttrice di Scherzi a Parte ed è apparsa nella seconda stagione di L’ispettore Coliandro. Gloria è stata sposata con l’avvocato Andrea Prosperi, dal 2007 al 2009. L'Ispettore Coliandro torna in tv mercoledì 22 settembre su Rai2, dalle 21,25.

