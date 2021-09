Stasera in tv mercoledì 22 settembre, su Rai2 torna L'Ispettore Coliandro: caccia a un misterioso killer ne Il Fantasma

22 settembre 2021 a

Torna l'appuntamento con l'azione in prima serata su Rai2. Mercoledì 22 settembre a partire dalle 21,25 ritorna infatti L’Ispettore Coliandro. Dopo 3 anni di assenza Giampaolo Morelli ha inforcato occhiali da sole d’ordinanza per riprendere i panni di Coliandro, l’ispettore creato da Carlo Lucarelli per Rai Fiction e Garbo Produzioni. Quattro nuove puntate per l’ottava stagione o il quarto ritorno de L’Ispettore Coliandro. La prima puntata su Rai2 mercoledì 22 settembre. I Manetti Bros sono ancora produttori creativi della serie oltre che registi insieme a Milena Cocozza.

L’ambientazione è sempre Bologna e l’ispettore di certo non è cambiato: un gran fiuto ma anche una grande capacità di mettersi nei guai. Le prime 4 stagioni sono state realizzate tra il 2006 e il 2010 poi la serie è ripresa nel 2016, per questo il titolo è “il ritorno 4”. La puntata in onda mercoledì 22 settembre è intitolata Il Fantasma. Dopo aver arrestato un criminale e aver fermato un enigmatico geometra, Coliandro è coinvolto insieme a De Zan in un incidente stradale. Il commissario finisce in coma e, una volta in ospedale, un misterioso killer tenta di ucciderlo, senza riuscirci.

Insieme ad Aurora, la figlia di De Zan, Coliandro dà inizio alle proprie personali indagini, che lo porteranno a scoprire la vera identità del mandante: un superlatitante di Cosa Nostra conosciuto come Il Fantasma. Nel cast, insieme a Giampaolo Morelli, anche Paolo Sassanelli (Gamberini), Caterina Silva (Bertaccini), Max Bruno (Borromini), Veronika Logan (la Longhi), Alessandro Rossi (De Zan), Benedetta Cimatti (la Buffarini), Luisella Notari (la Paffoni), Francesco Zenzola (Lorusso) e Mahmood Muhammad Tahir (Amid). Il box set de L’Ispettore Coliandro, proposto in anteprima l’8 settembre scorso da RaiPlay, è disponibile sulla piattaforma digitale. Appuntamento su Rai2 a partire dalle 21,25 mercoledì 22 settembre con L'Ispettore Coliandro.

