Fatima Trotta, dall'esordio con Carlo Conti al matrimonio con Luigi De Falco con Briatore tra gli invitati

Fatima Trotta è una conduttrice e attrice italiana, molto apprezzata dal pubblico e famosa soprattutto per avere condotto diverse stagioni il programma comico Made in Sud. Nata a Napoli il 2 luglio 1986, sotto il segno del Cancro, dopo il liceo si è laureata in Scenografia presso l’Accademia delle Belle Arti, cominciando poi a lavorare nel mondo dello spettacolo. Il debutto di Fatima Trotta sul piccolo schermo risale al 2005, quando ha partecipato al programma I Raccomandati, condotto da Carlo Conti e, l’anno seguente, ha recitato per otto puntate nella storica fiction Un posto al sole.

Nel 2016 ha preso parte in veste di concorrente al Tale e Quale show. Ma Fatima ha anche una carriera nel mondo del grande schermo. Nel 2007 ha partecipato al film Le lacrime amare, mentre successivamente ha recitato in 10 regole per fare innamorare (2012) e Colpi di fortuna (2013). La showgirl vanta anche altre esperienze anche nel cinema, il film che le ha regalato più successo è Matrimonio al Sud di Massimo Boldi.

Per quanto riguarda la vita privata, ha sposato il comico Luigi De Falco, conosciuto proprio nello studio di Made In Sud, quando si esibì insieme al suo compare con il nome I gemelli De Falco. Luigi De Falco è nato a Napoli il 13 gennaio del 1982, sotto il segno del Capricorno. E' pure il figlio del vicesindaco di Boscoreale. La coppia, che dal giorno del primo incontro non si è persa più di vista, è convolata a nozze durante una cerimonia a Mercogliano, in provincia di Avellino, cittadina dove abitano i genitori dello sposo. Tra gli invitati c’erano i comici Francesco Cicchella, Enzo e Sal, Ciro Giustiniani, Francesco Albanese e molti altri. Anche Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, arrivati in elicottero. Fatima Trotta è alla guida, insieme a Francesco Mandelli, del programma Honolulu, la cui prima puntata va in onda mercoledì 22 settembre in prima serata su Italia1.

