Stasera in tv 22 settembre, su Italia1 c'è Honolulu: Fatima Trotta preferita alla Gregoraci. Con lei Francesco Mandelli

Torna la comicità in prima visione su Italia1 mercoledì 22 settembre. Debutta a partire dalle 21,20 il nuovo show comico Honolulu, condotto dall’inedita coppia formata da Fatima Trotta e Francesco Mandelli, entrambi con un passato tra battute e risale; lei volto di Made in Sud (altro programma del genere), lui protagonista con Fabrizio Biggio dei celebri sketch de I Soliti Idioti.

I due conduttori, oltre a presentare monologhi e battute dei comici di Honolulu, si metteranno in gioco in prima persona esibendosi in alcuni siparietti. "Fulcro, e questa è la novità rispetto ai tradizionali programmi di comicità, è il backstage - si legge sul sito specializzato di Davide Maggio -, luogo dove solitamente il conduttore incontra gli autori tra il lancio di una gag e un altro; tutto ciò che succede dietro le quinte viene visto e sentito dal pubblico". Ospite della puntata d’esordio è il conduttore di Temptation Island Filippo Bisciglia. I protagonisti di Honolulu sono chiaramente i comici, alcuni debuttanti e altri veterani della risata. In veste anche di autori, ci saranno Andrea Pisani e Luca Peracino, meglio noti come i PanPers.

E poi volti nomi già conosciuti dal pubblico televisivo: il cantante e imitatore Francesco Cicchella, Herbert Cioffi, Raffaele D’Ambrosio, Alberto Farina, Stefano Gorno, Andrea Paris, la seconda classificata all’Isola dei Famosi 2021 Valentina Persia, Herbert Ballerina, i Ditelo Voi, Alessandro Bianchi, Enzo e Sal, Fausto Solidoro, Andrea Di Marco, Nando Timoteo, Omar Fantini, Ernesto Maria Ponte, Maria Pia Timo, Roberto Anelli e molti altri. Non mancheranno infine le web star come Il Musazzi, Maryna, Ciaolale e Gramuglia. Tra le curiosità sul conto del programma, il fatto che in lizza per condurlo inizialmente c'era pure Elisabetta Gregoraci, alla quale però è stata preferita Fatima Trotta in coppia con Francesco Mandelli. Appuntamento su Italia1 dalle 21,20.

