Eshkol Nevo, dal libro che ha ispirato Nanni Moretti alle tre figlie con la moglie Anat

Eshkol Nevo è uno scrittore israeliano, molto apprezzato anche in Italia. Nato a Gerusalemme il 28 febbraio del 1971, è nipote di Levi Eshkol, terzo primo ministro di Israele. Figlio di Ofra e Baruch Nevo, entrambi professori di psicologia, Eshkol ha ricevuto un’educazione laica e dopo un’infanzia trascorsa tra Israele e Stati Uniti, ha deciso di completare gli studi di psicologia all’università di Tel Aviv.

Ha prima lavorato come pubblicitario, poi si è dedicato alla scrittura. Il suo primo libro, pubblicato nel 2001, è stato la raccolta di racconti Zimmer Be-Givatayim, ma la notorietà è arrivata nel 2004 con il romanzo a più voci dal titolo Nostalgia, ambientato in Israele nella metà degli anni Novanta del Novecento. Da lì ha collezionato un successo dopo l’altro e Tre Piani, romanzo pubblicato nel 2015, è stato fonte di ispirazione dell’omonimo film di Nanni Moretti presentato a Cannes nel 2021. Per quanto riguarda la vita privata, lo scrittore è sposato con Anat e dal matrimonio sono nate tre figlie.

Eshkol Nevo è ospite della puntata di mercoledì 22 settembre di Oggi è un altro giorno, il talk show condotto da Serena Bortone in onda su Rai1 dalle 14, tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Oltre a Nevo, tra gli ospiti della giornalista ci sono il figlio d'arte Luca Manfredi insieme alla madre Erminia Ferrari e l'attrice Jane Alexander. Tra i cosiddetti affetti stabili della trasmissione sono presenti l'ex campione de L'Eredità, il divulgatore culturale Massimo Cannoletta, la cantante Carolina Rey e Natalia Titova, ballerina ed ex volto noto di Ballando con le stelle, il fortunato talent show condotto da Milly Carlucci. Al pianoforte, ad allietare con le note le interviste realizzate dalla conduttrice, ci sarà anche in questa stagione Memo Remigi. Oggi è un altro giorno, in termini di ascolti, si attesta quotidianamente tra 1.500.000 e 2 milioni di spettatori.

