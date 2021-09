Luca Manfredi, dalla madre Erminia Ferrari all'attuale moglie Michela Trevisan: con lei due gemelle

22 settembre 2021 a

Luca Manfredi è un noto regista italiano, figlio del grande attore Nino. Recentemente in Io sono Nino, fortunata sitcom, ha raccontato la vita del padre. Per quanto riguarda la vita privata, Luca è stato sposato con Nancy Brilli, una grande attrice e anche conduttrice di grande successo.

Dalla relazione con quest’ultima è nato il figlio Francesco nel 2000, il quale non ha seguito la strada del padre e della madre. Luca si è poi sposato una seconda volta con Michela Trevisan, biologa e nutrizionista e dal loro amore sono nate nel 2008 le gemelle Matilde e Margherita. Michela è una biologa e nutrizionista molto quotata. Laureatasi all’Università di Padova, è anche autrice di libri sull’alimentazione molto apprezzati.

Anche Michela Trevisan ha avuto un precedente matrimonio, dal quale è nata una figlia. Si chiama Maria Vittoria ed anche lei si è data alla recitazione. Luca Manfredi è nato a Roma il 27 dicembre 1958 ed è figlio dell’attore Nino Manfredi e dell'ex fotomodella Erminia Ferrari.

Luca Manfredi ha preso il diploma di Istituto Europeo di design sin da giovanissimo e ha cominciato a lavorare come aiuto regista per diventare successivamente un regista pubblicitario. Manfredi jr ha scritto e diretto tantissime serie tv come Un commissario a Roma che ha avuto un grande successo. Per Il centenario della morte del padre, Luca Manfredi ha scritto e diretto un documentario chiamato Uno, nessuno, 100 Nino. Luca Manfredi è ospite, insieme alla madre ex fotomodella e reporter Erminia Ferrari, a Oggi è un altro giorno, il talk show di Rai1 condotto da Serena Bortone in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14. Tra gli ospiti della puntata di mercoledì 22 settembre, oltre a Luca Manfredi e la madre Erminia, anche l'attrice Jane Alexander e lo scrittore Eshkol Nevo.

