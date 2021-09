Jane Alexander, dal figlio Damiano con Christian Schiozzi al racconto hot su sesso e peperoncino

22 settembre 2021 a

Jane Alexander è una modella e attrice italiana, il cui apice della carriera è stato soprattutto agli inizi degli anni Duemila. Nata il 28 dicembre 1972 (sotto il segno del Capricorno) a Watford, Gran Bretagna, Jane Ana Alexander ha recitato in diverse fiction (su tutte Elisa di Rivombrosa) per un curriculum ricco di interventi televisivi di rilievo e tanti film. Nel corso della sua carriera ha partecipato anche al Grande Fratello Vip 3.

Qui si era lasciata andare a delle dichiarazioni piccanti e non solo: l'attrice infatti aveva raccontato ai coinquilini un episodio imbarazzante accadutole con l’ex fidanzato. Protagonista assoluto della storia hot è un peperoncino, pianta dalle note proprietà afrodisiache, che Jane ha sempre adorato. “Una volta avevo confidato a un uomo di amare molto il peperoncino - ha rivelato in quella circostanza di qualche anno fa -. Allora mi regalano un habanero chocolate (uno dei peperoncini più piccanti al mondo, ndr). Lo mangio. A un certo punto siamo in macchina e ci prendono delle grandi voglie. Gli apro i pantaloni, dimenticando sia io che lui che un’ora prima avevo mangiato questo habanero e che la mia bocca ancora pizzicava. Ha cacciato un urlo allucinante, ha iniziato a urlare e saltare in macchina", le parole di Jane tra le risate collettive.

Per quanto riguarda la vita privata, dalla sua storia d’amore con l’ex compagno Christian Schiozzi è nato un figlio, Damiano. L’attrice ha avuto poi una storia con il musicista Gianmarco Amicarelli, nel 2018 durante la diretta tv del Grande Fratello Vip 3, Jane ha ricevuto inaspettatamente da lui la proposta di matrimonio . Ma i primi giorni di novembre Jane si è resa protagonista di un bacio appassionato con l’ex velino Elia Fongaro. Un bacio che ha mandato in frantumi la sua storia. Jane Alexander è ospite da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, il programma di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì dalle 14.

