Uomini e donne, Roberta sceglie ancora il pugile chef: Ida Platano ha un preferito tra Graziano e Marcello

22 settembre 2021 a

a

a

Terzo appuntamento settimanale con Uomini e donne, il dating show di Maria De Filippi, in onda mercoledì 22 settembre su Canale5 dalle 14,45. Dopo la puntata di martedì 21 caratterizzata dallo scontro tra Gemma Galgani e Isabella Ricci e dall’esterna emozionante di Andrea Nicole e Ciprian, secondo le anticipazioni del sito del Vicolo delle News, la protagonista di giornata dovrebbe essere Roberta Ilaria Giusti.

Uomini e Donne, la nuova tronista Andrea Nicole: "Ero un uomo, ma non è un trono transgender"

La tronista, dopo aver chattato con un corteggiatore, tornerà ad uscire con il pugile-chef che ha già fatto un’ottima impressione al parterre e al pubblico. Rispetto ad Andrea Nicole, Roberta Ilaria non ha ancora fatto conoscere molto di sè così come i colleghi Joele, di cui non è stata trasmessa alcuna esterna, e Matteo, che ha deciso di continuare a conoscere la corteggiatrice Maria. Intanto Ida Platano ha cominciato la stagione con la conoscenza con Graziano e Marcello. Nella puntata in onda appunto mercoledì 22 settembre, Ida potrebbe sbilanciarsi nei confronti di un cavaliere parlando del cuore che sta ricominciando a battere. Non mancherà il momento dedicato ad Armando Incarnato che ha voglia d’innamorarsi. Il cavaliere napoletano sta conoscendo la nuova dama Marika.

Uomini e donne, lite tra Gianni Sperti e Stefano. Andrea Nicole, dai corteggiatori dubbi per il suo passato

Tornando ad Andrea Nicole, per il suo passato da uomo ci sono state alcune resistenze da parte dei corteggiatori, mostratisi inizialmente un po' timidi nei suoi confronti. Tuttavia la ragazza si è mostrata comprensiva anche se non ha nascosto nei suoi occhi una certa amarezza. Qualche corteggiatore nutre ancora delle perplessità, nonostante Maria De Filippi cerchi di rendere la situazione il più semplice possibile. Appuntamento quindi a partire dalle 14,45 su Canale5 per una nuova puntata di Uomini e donne, il dating show che rappresenta un punto fermo per Mediaset e che colleziona in ogni stagione un ottimo riscontro in termini di ascolti, con i telespettatori che spesso e volentieri si appassionano ai protagonisti della trasmissione.

Sophie Codegoni, da modella di Chiara Ferragni al padre fidanzato con una vip: "Mai stata con Corona"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.