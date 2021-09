Mauro Corona torna in tv con lo smoking. Su Draghi: "Sembra di marmo"

22 settembre 2021 a

"Dove eravamo rimasti?". Così Mauro Corona ha esordito nel suo ritorno a Cartabianca, la trasmissione di Rai3 da cui era stato cacciato dopo un litigio con Bianca Berlinguer. L'alpinista e scrittore si è presentato con un simil-smoking per celebrare l'occasione, a quasi un anno di distanza dal fattaccio. "Non eravamo rimasti tanto bene", ha scherzato la conduttrice. L'intesa tra i due è subito tornata ai consueti livelli, d'altronde la giornalista si era immediatamente battuta dopo lo scontro in diretta, per far rientare al più presto Corona.

"Passata è la tempesta. Se mi è concesso, perché finora non mi era stata data la possibilità, volevo porgere le mie scuse a lei e alla rete. Lo dico perché ho un senso di colpa, non per ruffianarmi", ha dichiarato Mauro Corona, facendo un passo indietro su quanto accaduto lo scorso anno con Bianca Berlinguer. "Vorrei tornare a Roma libero, sembriamo degli evasi dal carcere", si è giustificato Mauro Corona per la sua assenza dallo studio. La conduttrice ha poi rivolto una stilettata a Corona che nella scorsa stagione aveva trovato casa da Paolo Del Debbio dopo l'esilio della Rai. "Mi serviva una finestra per dare una voce a chi non ce l'ha, sempre con educazione e garbo", si è difeso Mauro Corona. "Esatto, stavolta dobbiamo percorrere la retta vita", l'ha ammonito la Berlinguer.

Corona non si poi risparmiato sui temi che gli sono stati sottoposti. Su Draghi: "Ho molte riserve, ma quando ricordo i decreti di Conte mi viene la malinconia. Preferisco Draghi ma lo attenzionerò". Quindi l'alpinista ha proseguito: "Mai come in questo periodo la politica è stata cialtronesca, Draghi è come l'uomo della collina, sta a guardare. Però mi preoccupa che decida un po' solo lui. Però mi sembra un galantuomo, quindi ci fidiamo". Su Draghi al Colle: "Al Quirinale, a livello di anima, mi piacerebbe ancora Mattarella. Ha una certa dolcezza in più, si lascia andare ai sentimenti. Draghi sembra di marmo, non trapela nessun sentimento. Qualche sentimento quando sarà presidente della Repubblica lo lasci trapelare".

