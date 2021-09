Stasera in tv, 21 settembre, su Sky la docuserie Ostaggi: nella prima puntata il sequestro De Megni

21 settembre 2021 a

Stasera in tv, oggi martedì 21 settembre 2021, sbarca su Crime+Investigation (su Sky al canale 119, ore 22) la docuserie Ostaggi che ripercorre la stagione dei sequestri in Italia, il ventennio che va dalla fine degli anni Settanta alla fine dei Novanta, segnato da centinaia di rapimenti che hanno messo in ginocchio un intero Paese. La docu-serie - con la regia di Alessandra Bruno - ricostruisce quattro tra i casi più significativi, grazie alle testimonianze dirette dei protagonisti, e approfondendo i fenomeni dell’Anonima Sarda e dell’Anonima Calabrese, le due associazioni criminali "specializzate", che con la loro violenza hanno definito un contesto storico-sociale unico al mondo.

Nell’episodio in onda oggi si parlerà di Augusto De Megni: ha soltanto dieci anni quando, la sera del 3 ottobre 1990, viene sequestrato nella villa di famiglia. Augusto rimarrà nelle mani dell’Anonima Sarda per quasi quattro mesi, nascosto in un bunker nelle campagne di Volterra. Il ragazzino verrà liberato, all’alba del 22 gennaio del 1991, grazie a un blitz della polizia sul monte Voltraio. Il 28 settembre sarà invece la volta della storia della ventisettenne Silvia Melis che la sera del 19 febbraio 1997,viene rapita da due uomini armati davanti al cancello di casa, nella periferia di Tortolì. Per la giovane donna comincia un incubo lungo 265 giorni, trascorsi in sette prigioni differenti. L’11 novembre 1997 Melis, allo stremo delle forze, riuscirà a sfilare via le catene e fuggire dall’ultimo covo, tornando finalmente alla libertà.

Il 5 ottobre puntata sulla vicenda di Gianni Murgia, imprenditore benestante di Dolianova, paesino del sud della Sardegna. Il pomeriggio del 20 ottobre 1990 si trova in campagna, insieme alla propria fidanzata, quando viene raggiunto da un manipolo di malviventi. L’uomo tenta di reagire ma non può nulla: è in ostaggio dell’Anonima Sarda. Rimarrà segregato per 83 giorni, nel cuore della Barbagia. La famiglia Murgia sarà costretta a pagare 600 milioni di lire per la liberazione. Il 12 ottobre la storia del tredicenne Alfredo Antico, figlio di un ricco ufficiale sanitario di Siderno, diventato preda dell’Anonima Sequestri calabrese. Il dramma si consuma la sera del 31 agosto 1982: Alfredo, in auto con il padre, viene raggiunto da un commando armato e portato via. Il ragazzino viene subito trasferito su l’inespugnabile Aspromonte e lì rimarrà per 59 giorni. Sarà rilasciato soltanto dietro pagamento di un riscatto da 400 milioni, il 29 ottobre dello stesso anno.

