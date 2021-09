Cartabianca, stasera il ritorno di Mauro Corona nel programma di Rai3. Gli altri ospiti

21 settembre 2021 a

Stasera in tv, oggi martedì 21 settembre 2021, torna l'appuntamento con Cartabianca, il talk di approfondimento dei principali di temi di attualità legati a politica, economia e cronaca, condotto su Rai3 (ore 21,20) da Bianca Berlinguer. E ci sarà una novità. O meglio un ritorno. Quello di Mauro Corona reduce da un esilio di quasi un anno dalla trasmissione dopo la lite con la conduttrice (conduttrice che lo perdonò immediatamente, ma non altrettanto fece Franco Di Mare, che di Corona non ne ha più voluto sapere). L'alpinista e scrittore riparò per alcune puntare a Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio su Rete4, ora il ritorno in quella che viene considerata la sua "casa" televisiva. I rumors dicono che i dati di ascolto delle prime due puntate hanno spinto al ritorno di Corona, autentica anima del programma.

Così dopo le indiscrezioni sul ritorno, è spuntato anche un promo, nel quale la Berlinguer parlava al telefono con un misterioso interlocutore chiedendogli puntualità e di vestirsi bene. Scontato il riferimento a Corona. E ora, a poche ore dalla diretta di Cartabianca, dall'account ufficiale della trasmissione ecco anche la foto: Corona e "la giornalista abbracciati, lui con pollicione in favore di telecamera. E la Berlinguer che rinnova l'appuntamento per la sera.

Gli ospiti di oggi: Massimo Galli, direttore Malattie Infettive Ospedale Sacco di Milano; Andrea Crisanti, microbiologo Università di Padova; Beatrice Lorenzin (Partito Democratico); Giovanni Donzelli (Fratelli d’Italia); Francesca Re David, segretaria generale della FIOM; i giornalisti Federico Rampini, Luca Telese e Valentina Petrini; la conduttrice Elisa Isoardi; Mario Tozzi, geologo e conduttore di “Sapiens”; lo chef Fabio Picchi; Valerio Rossi Albertini, fisico e ricercatore del CNR.

