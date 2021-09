Leo Gullotta, la passione per il teatro e il matrimonio con il suo compagno di vita

21 settembre 2021 a

Una figura a dir poco poliedrica e talentuosa Leo Gullotta, al secolo Salvatore Leopoldo Gullotta (Catania, 6 gennaio 1946), apprezzatissimo attore, comico, doppiatore e imitatore. La sua bravura in ogni tipo di scenario gli è valsa una carriera longeva e molto eclettica, iniziata oltre cinquant'anni fa. L'amore per il teatro è stato una scoperta precoce nella sua vita professionale. Raccontadosi a Rai 1, qualche mese fa, Leo ha detto di aver iniziato a soli 14 anni a Catania, nel primo dopoguerra. "A Catania in quegli anni si lavorava col sorriso, ero curioso e sono rimasto un uomo curioso e mi sono ritrovato a curiosare, e da lì ho iniziato quasi subito per una serie di circostanze con il teatro Stabile di Catania, sono rimasto dieci anni”.

E' stato solo l'inizio di una carriera prestigiosa sui palchi teatrali ma anche al cinema e nel piccolo schermo. Il tutto partendo da umili origini, ultimo di sei figli di un operaio nel settore della pasticceria: "Portò a Catania il sindacato Cgil, mi parlava di libertà, rispetto, accoglienza, con parole semplici, e io sono cresciuto con questi principi”. Apertamente omosessuale, Leo ha fatto coming out nel 1995 e va fierissimo della propria identità. Che purtroppo, come lui stesso ha avuto modo di raccontare, gli è valsa dei pregiudizi in ambito professionale: "Dovevo interpretare Don Puglisi in un progetto importante, stavamo per iniziare a lavorarci quando il regista mi chiamò: pensavo che si trattasse dei soliti ritardi, invece mi disse che il mio nome era saltato. A qualche funzionario della Rai suonò il campanello d’allarme per la propria carriera: ‘Chissà cosa dirà il Vaticano se scegliamo un omosessuale dichiarato per interpretare Padre Puglisi'. Fu uno schiaffo tremendo" ha detto.

Nel 2019, Gullotta ha sposato il proprio compagno di una vita: "Mi sono sposato con il mio congiunto, ora si dice così, compagno da una vita, marito, insomma la persona che si ama, e ho cercato di comunicare anche la conquista di un diritto", ha raccontato a Ossi di Seppia. "Ci sono voluti trent’anni per questa legge che è legge di civiltà" ha commentato riguardo all'introduzione della normativa sulle unioni civili del 2016.

