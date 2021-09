Grande Fratello Vip 6, Raffaella Fico non dimentica Balotelli: "Non ho mai amato nessuno come lui" | Video

20 settembre 2021 a

Raffaella Fico si è raccontata nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 6, andata in onda su Canale5 lunedì 20 settembre. Raffaella infatti, insieme al conduttore Alfonso Signorini, ha ripercorso la sua carriera, dall'ingresso nella casa di 15 anni fa a quello nell'edizione 2021, da Vip. Tante le storie che l'hanno vista coinvolta, in un percorso che l'ha portata a tanti cambiamenti.

Innanzitutto nella vita privata; Raffaella ha avuto una figlia, Pia, da Mario Balotelli, definito il grande amore della sua vita. "Non ho mai amato nessuno come lui, non mi sono mai data come mi sono data a lui", ha detto la modella e influencer.

Poi con lo stesso Signorini ha ripercorso la storia d'amore con Balotelli: "Eravamo troppo giovani e forse ci sono state troppe interferenze tra di noi - ha affermato la Fico - con il tempo abbiamo appianato i rapporti, crescendo la piccola Pia. Qualche tempo fa Mario mi ha chiesto anche scusa per come si è comportato. Gli voglio troppo bene".

Signorini ha quindi ricordato come Balotelli inizialmente non volesse la figlia e per questo Raffaella partì per Londra tutta da sola e si presentò davanti casa di Mario con la piccola. Qui fu respinta, ma quel gesto di coraggio della modella e influencer napoletana probabilmente cambiò le carte in tavola e Mario piano piano si innamorò finalmente di sua figlia. Ora i due sono in ottimi rapporti, nonostante le loro strade, a livello sentimentale, si siano ben presto separate. "Se ci fossimo incontrati in tempi e modi diversi forse sarebbe andata diversamente", avrebbe detto Balotelli alla stessa Raffaella qualche tempo fa.

