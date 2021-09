Anna Tatangelo, la camicia è sexy: seno e gambe mozzafiato. Poi cita una sua canzone "senza minigonna" | Foto

20 settembre 2021 a

Post hot di Anna Tatangelo. La cantante di Sora infatti ha pubblicato su Instagram uno scatto in cui appare con indosso soltanto una camicia lunga. Il fisico è mozzafiato, con tanto di scollatura super sexy e gambe in bella vista.

Nella didascalia, la citazione di una sua canzone: "Essere una donna, non vuol dire...", una frase tratta dalla canzone Essere una donna, scritta da Mogol. La frase si completa poi con "non vuol dire solo riempire una minigonna" e in questo caso la minigonna non c'è. Il risultato è stupefacente. Intanto con Livio Cori la love story va avanti a gonfie vele, ma c'è un piccolo oggetto della discordia tra i due, vale a dire il tifo per la squadra di calcio. Livio è un fan del Napoli, Anna è invece tifosa della Juventus.

La passione di Anna per la Juve è molto seria, tanto che "una volta è stato spostato anche il matrimonio di mia sorella per poter vedere l’ultima finale di Champions league giocata dalla Juve”, ha detto la cantante. Da domenica 3 ottobre la Tatangelo è impegnata nel pomeriggio di Canale5 con Scene da un matrimonio, la riedizione di un programma degli Anni 90 (allora condotto da Davide Mengacci) che segue le vicende di coppie di futuri sposi durante i momenti più importanti delle loro nozze.

"Con che spirito affronto questa avventura? Per me è un’esperienza completamente nuova: è un programma senza studio, senza riflettori puntati su di me, che mi ha permesso di conoscere 10 coppie di sposi. Persone comuni, che mi hanno raccontato le emozioni del fatidico sì, tanto atteso, sognato, sospirato - ha confidato in una recente intervista -. Il mio sogno? Crescere artisticamente nel canto, nel ballo e nella conduzione: ho fame di imparare. Il successo non è averlo, ma mantenerlo".

