Tommaso Eletti, la storia con Valentina Nulli Augusti e la gelosia eccessiva: il flirt fallito con la tentatrice

Tommaso Eletti è diventato da pochi mesi un personaggio televisivo. E' infatti stato uno dei protagonisti di Temptation Island 2021. Impegnato con Valentina Nulli Augusti prima del programma, durante le puntate del docureality non ha resistito alla tentatrice Giulia Cerini, e durante il falò di confronto finale con la sua compagna, quest’ultima ha deciso di uscire separati.

La storia con la Cerini fuori dal programma non è però continuata e quindi Eletti ha deciso di rimettersi in gioco entrando a far parte del cast del Grande Fratello Vip 6. Per quanto riguarda la vita privata, è nato a Roma. Tommaso ha una sorella maggiore di nome Sara che vive a Miami e lui stesso vanta origini sia italiane che americane. Sul percorso scolastico invece, Tommaso ha frequentato la St. Francis International School a Roma ed è stato anche bocciato un anno. Ancora relativamente alla vita privata del giovane protagonista di Temptation Island 2021, è stato fidanzato con la sua partner a Temptation Valentina Nulli Augusti, di ben 19 anni più grande di lui, per un anno e mezzo.

Nel corso del programma la coppia è uscita separata, in particolare lei non ha voluto uscire insieme, mentre Tommaso avrebbe voluto (anche se ha avuto una storia con la tentatrice Giulia Cerini nel corso dello show). Nel corso di Temptation, Tommaso ha evidenziato anche una gelosia eccessiva nei confronti dell'ormai ex fidanzata. Ora è single, e nella sua clip di presentazione al Grande Fratello Vip 6 ha detto: "Mi sono lasciato da poco con la mia ragazza, non credo che riuscirò a innamorarmi - ha confidato - ma l’amore non si cerca, l’amore arriva da solo e se arriva di certo non lo rifiuto". Finito subito in nomination, Tommaso sembra aver intenzione di lasciare subito la casa. Staremo a vedere: appuntamento su Canale5 lunedì 20 settembre dalle 21,40, con Grande Fratello Vip 6, condotto da Alfonso Signorini.

