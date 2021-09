Stasera in tv, 20 settembre 2021, torna Quarta Repubblica su Rete4: ospiti e anticipazioni

20 settembre 2021 a

Stasera in tv, oggi lunedì 20 settembre 2021, torna Quarta Repubblica su Rete4 (ore 21,20). Il programma di attualità condotto da Nicola Porro, pronto ad affrontare con gli ospiti in studio e in collegamento tantissimi temi. Dall’obbligo del green pass per poter lavorare, al caro bollette e alla riforma del catasto fino al rifiuto di Silvio Berlusconi di sottoporsi alla perizia psichiatrica disposta dal tribunale di Milano.

Nel corso della puntata, spazio sarà dedicato a un reportage dalla Gran Bretagna, dove sono state alleggerite le misure anti-Covid e dove si è deciso di non introdurre la certificazione vaccinale per accedere alle discoteche, ai concerti e agli eventi sportivi. E ancora, un confronto tra virologi in merito alla terza dose di vaccino, che verrà somministrata ai fragili, e un’inchiesta sulla prostituzione a Castel Volturno, in provincia di Caserta.

Tra gli ospiti l’ex amministratore delegato di Eni ed Enel e ora presidente del Milan Paolo Scaroni, il responsabile del reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Amedeo di Savoia di Torino Giovanni Di Perri, il sociologo Luca Ricolfi, la deputata e coordinatrice di Forza Italia a Milano Cristina Rossello, il senatore di Leu Francesco Laforgia, la regista Anselma Dell’Olio, Fidelia Cascini della task force dati per l’emergenza covid, il presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa, Guido Crosetto, Alessandro Sallusti, Mario Giordano, Piero Sansonetti, Stefano Cappellini, Francesca Fagnani, Daniele Capezzone e suor Anna Monia Alfieri. Come sempre, non mancheranno i commenti di Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi.

