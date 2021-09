Francesca Cipriani, seno e lato b rifatti: "Ma le protesi dei glutei sono state messe male". Tutti i suoi amori

20 settembre 2021 a

Francesca Cipriani è un noto personaggio televisivo, attualmente concorrente al Grande Fratello Vip 6. Nata a Popoli in provincia di Pescara il 3 luglio del 1984 sotto il segno del Cancro, la Cipriani è conosciuta dal grande pubblico per le sue apparizioni tv, nei reality e in studio come opinionista. La sua carriera ha preso il via da La Pupa e il Secchione, lo show al quale ha partecipato nel 2010.

A Grand Hotel Chiambretti confessò di aver avuto un flirt con il giocatore Adil Rami: “Sono stata con un giocatore del Milan, Rami. Non sapevo fosse ancora fidanzato", dichiarò in diretta tv. Il calciatore, ai tempi, risultava fidanzato da diversi anni con la splendida Sidonie Biemont. Successivamente, sempre per quanto riguarda la vita privata, è stata legata a Giovanni Cottone, l’ex marito di Valeria Marini. Alla fine del 2016, però, dopo alcuni mesi d’amore, la loro storia d’amore è ufficialmente finita. Dopo l’arresto dell’imprenditore, la showgirl si è detta sconvolta, come in incubo: era all’oscuro di tutto. Nell’estate del 2021, prima del suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, si è parlato di lei per la storia d’amore, da lei stessa confermata, con Alessandro Rossi.

Originario di Cesenatico, è un imprenditore e di lui Francesca Cipriani ha parlato, a Chi, in questi termini, dopo aver ufficializzato la storia: “Alessandro è gentile, pulito dentro, è semplice. Come me. Infatti spero di averlo colpito con le stesse qualità", le sue parolne al settimanale. Relativamente ad alcune curiosità sul suo conto, il seno di Francesca Cipriani è rifatto. Per ottenere il suo look procace si è sottoposta a un intervento di chirurgia plastica per avere una settima di reggiseno, diventando così una delle maggiorate più popolari del nostro Paese. “Per i glutei ho passato dei guai di salute. Avevo messo delle protesi ma sono state messe male, invece che sotto muscolo sotto pelle. Il muscolo è stato completamente distrutto", ha rivelato tempo fa. Francesca Cipriani è tra le concorrenti del Grande Fratello Vip 6 ed è una delle protagoniste della puntata di lunedì 20 settembre su Canale5.

