Soleil Sorge, dalla storia con Luca Onestini al flirt con il fratello di Belen Rodriguez e le voci su Romagnoli

Soleil Sorge è un personaggio televisivo molto conosciuto. Nata il 5 luglio 1994 a Los Angeles sotto il segno del Cancro, Soleil si è fatta conoscere al pubblico televisivo per aver partecipato a Uomini e Donne, programma in cui ha conquistato il cuore del tronista Luca Onestini. La storia tra i due è naufragata improvvisamente durante la partecipazione di Onestini al Grande Fratello Vip, in seguito Soleil ha iniziato una storia con un altro concorrente di Uomini e Donne: Marco Cartasegna.

Figlia di un uomo italiano e di una donna americana, è cresciuta in Abruzzo, per poi realizzare il suo sogno di diventare attrice a New York. Nella Grande Mela ha studiato infatti recitazione. Tornata in Italia, ha lavorato a Roma Tv e Roma Now, prima di partecipare a Miss Italia, senza però riuscire a vincere. Dopo aver preso parte a Uomini e Donne ha quindi iniziato a lavorare principalmente come modella e influencer. Per quanto riguarda la vita privata, Soleil e Onestini sono rimasti insieme per quattro mesi, prima che appunto Luca venisse chiamato a partecipare al Grande Fratello Vip. Durante il reality show, Soleil gli ha fatto recapitare una lettera in cui spiegava che tra loro era tutto finito. Una volta uscito dalla casa del Grande Fratello Vip 4, Luca Onestini ha dichiarato sulla sua ex: “Non sento alcun bisogno di cercare la mia ex fidanzata - le sue parole a Verissimo - e credo che lei si sia dimostrata favorevole alla mia partecipazione nel reality perché attendeva il momento giusto per lasciarmi e ottenere, in questo modo, molta visibilità".

Nel corso dell’edizione 2019 dell’Isola dei Famosi, Soleil Sorge ha conosciuto Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia. Baci e momenti hot hanno contrassegnato l’avventura di quella che anche dopo l’Isola è diventata una vera coppia, nonostante su di lei ci fosse un gossip su un presunto flirt con Alessio Romagnoli, difensore del Milan. La relazione con Jeremias è finita nell’ottobre del 2019. Tra il 2020 e il 2021 ha avuto un flirt con l'imprenditore Gianmaria Antinolfi, che ha peraltro ritrovato nella casa del Grande Fratello Vip 6. Appuntamento con il reality è per lunedì 20 settembre su Canale5.

