Simona Izzo, 36 anni in coppia con Ricky Tognazzi. Prima Antonello Venditti e Maurizio Costanzo

Ricky Tognazzi e Simona Izzo ospiti di Oggi è un altro giorno, nella puntata odierna di lunedì 20 settembre 2021. La coppia, sposata da 36 anni, si racconterà nel salotto di Serena Bortone.

Ricky Tognazzi, due mogli, la figlia Sara e la confessione su Simona Izzo: "Ero contrario al matrimonio"

"Lei stava dirigendo un film e quindi ordinava di fare delle cose. Un giorno mi ha “ordinato” di darle un bacio e da lì è iniziata" ha ricordato Ricky Tognazzi, 66 anni figlio del grande Ugo Tognazzi, parlando del loro primo bacio. Il grande passo, però, non è stato immediato. Simona Izzo, 68 anni, ha spiegato perché: "Undici anni a chiedere il matrimonio. Non si era sposato, io avevo avuto il divorzio da Venditti e chiedevo il grande passo, anche per i nostri figli, mentre c'era mio padre che mi accusava di essere una concubina. Insistere funziona, è una teoria che si può applicare a tutto e di mio sono molto sfacciata. Ho approfittato di un lungo viaggio a Nizza in macchina, verso Genova ha ceduto ma abbiamo rischiato l’incidente…".

Simona Izzo: due matrimoni con Antonello Venditti e Ricky Tognazzi e l'amore per Maurizio Costanzo

Ma SImona Izzo prima di sposarsi con Tognazzi convolò a nozze con Antonello Venditti. L'attrice e il cantautore sono stati insieme dal 1975 al 1978 e hanno un figlio di nome Francesco. Poi il tradimento "che non ho mai perdonato. Anche se lui in quegli anni mi ha dedicato le sue migliori canzoni d'amore" ha svelato Simona (all'anagrafe Simonetta). Successivamente Izzo ebbe anche una relazione con Maurizio Costanzo. "Una donna straordinariamente intelligente. Molto gelosa, però. Non mi faceva dormire, adorava il dibattito sotto le lenzuola. Cercava la rissa notturna" ha raccontato il giornalista anni fa al Corriere della Sera.

Simona Izzo, tradimento di Antonello Venditti e fine del matrimonio. Lui pensò al suicidio e lo salvò Lucio Dalla

