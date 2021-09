Oggi è un altro giorno, 20 settembre su Rai1: gli ospiti di Serena Bortone

20 settembre 2021 a

Oggi è un altro giorno, lunedì 20 settembre 2021, inizia la sua seconda settimana. Il talk condotto per la seconda stagione da Serena Bortone nel primo pomeriggio - a partire dalle ore 14 - accompagna i telespettatori di Rai1 in temi di attualità e cronaca, ma anche alla scoperta di alcuni dei personaggi più importanti legati a cinema e televisione.

Gli affetti stabili di oggi - i personaggi fissi che interagiscono con gli ospiti - sono Natalia Titova, Memo Remigi che con il suo pianoforte allieterà di musica il pomeriggio e Jessica Morlacchi. "La cosa che più mi interessa personalmente è l’idea di restituire l’immagine di un paese di persone che misurano il successo non dalla fama e dai soldi ma dalla capacità di essere autentici" aveva detto qualche settimana fa Bortone nel presentare la nuova stagione della sua creatura.

Gli ospiti di oggi sono Ricky Tognazzi e Simonetta Izzo. I due, sposati da 36 anni, lavora nel cinema in più ruoli: attori, registi, doppiattori. Tognazzi e Izzo sono una coppia anche sul lavoro: insieme hanno diretto di recente la mini-serie tv “Svegliati amore mio”, con Sabrina Ferilli, che ha riscosso grande successo. "È una sintesi fra le nostre tesi – ha spiegato Simona - ma lui alla fine è convinto che in realtà sia sempre e solo la mia idea a prevalere. Si lamenta continuamente ma dovrebbe ringraziare il cielo di avere al suo fianco una donna come me!". In studio poi ci saranno anche i Gemelli Guidonia, tre fratelli che cantano insieme concorrenti di Tale e quale show, e l'attrice Tosca D'Aquino.

