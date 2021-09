Luca Argentero, gli amori della sua vita: Cristina Marino, la figlia Nina Speranza e Città della Pieve

19 settembre 2021 a

Torinese di nascita, umbro d'adozione. E con una carriera brillante nella recitazione e nello spettacolo, ormai di lungo corso, ma ben indirizzata verso ulteriori successi e fortune. Stiamo parlando di Luca Argentero, attore e conduttore televisivo italiano nato nel 1973 e del segno dell'Ariete. Proprio questa sera Luca è ospite di Alessandro Cattelan in Da Grande, il nuovo format di Rai 1, con cui discuterà di come cambia la vita dopo il matrimonio e l’arrivo di un figlio.

A livello lavorativo, Luca ha raggiunto la notorietà partecipando alla terza edizione del Grande Fratello nel 2003, dove si è classificato al terzo posto con il 9% dei voti: Dopo questa esperienza, ha iniziato a comparire frequentemente in televisione, posando anche per un calendario sexy del mensile Max e lavorando come modello. Ma è stato solo l'inizio di una sfolgorante carriera attoriale e televisiva che lo ha visto interpretare molti ruoli e sempre in modo eclettico e talentuoso, cimentandosi anche come conduttore de Le Iene. Per l’interpretazione del commissario Giovanni Morandi nel film Brave ragazze ha anche ricevuto una candidatura ai Nastri d’argento come migliore attore protagonista e infine nel 2020 ha recitato nel ruolo del protagonista Andrea Fanti nella serie televisiva Doc - Nelle tue mani, andata in onda su Rai 1 e molto seguita dal pubblico a casa. Infine ha anche impersonato Don Davide nell'ultimo film di Riccardo Milani "Come un gatto in tangenziale - ritorno a coccia di morto".

Argentero sembra essere un grande amante dello sport e grande supporter della Nazionale in tutte le salse, come ci conferma la sua intensa attività social dove non manca di supportare gli azzurri in qualsiasi competizione: tanti i post, relativi agli europei maschili e femminili di volley, ma anche alle innumerevoli competizioni in cui l'Italia ha gareggiato, e spesso vinto, alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo 2020. E per quanto riguarda la sua vita privata, Luca è reduce da un matrimonio con Myriam Catania: i due si sono fidanzati nel 2004, sposati nel 2009 e separati nel 2016. Un anno prima, l'attore aveva conosciuto la sua attuale compagna di vita Cristina Marino sul set di Vacanze ai Caraibi. Nel 2019 è arrivata la loro prima figlia, Nina Speranza e questa estate, il 5 giugno 2021, Luca e Cristina si sono sposati in un'esclusiva cerimonia a Città della Pieve, in Umbria, terra che ha più volte dichiarato di amare e a cui è molto legato. I due, infatti, risiedono lì da tempo.

