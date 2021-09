Stasera in tv, 19 settembre, Da Grande: il debutto di Cattelan su Rai1, ospiti e anticipazioni

19 settembre 2021 a

a

a

Stasera in tv, oggi domenica 19 settembre 2021, prima delle due puntate di Da Grande, lo show che segna l'esordio su Rai1 di Alessandro Cattelan dopo un decennio a Sky. Un evento molto atteso a livello televisivo. "Sogno che i giornalisti commentino questo programma appena finito, non lunedì mattina alle 10 quando so che ci sarà un altro tipo di analisi fatto di onomatopee come ‘boom’, ‘flop’, ‘flap’. Ma su questo non posso farci niente. Ripeto: la mia ansia sarà su ‘sarò in grado di fare una cosa bella?’. Una volta entrato in studio, penso che la risposta sia sì” ha detto in una recente intervista.

Alessandro Cattelan, con Ludovica un matrimonio per pochi intimi: "La cerimonia? Non più di dieci minuti"

Nella prima puntata ci saranno Carlo Conti per la prima volta nei panni di un attore che darà consigli a Cattelan su come affrontare l’ingresso sulla rete ammiraglia. Con Luca Argentero si discuterà di come cambia la vita dopo il matrimonio e l’arrivo di un figlio. Antonella Clerici è la dirimpettaia di Cattelan e si aprirà un siparietto da buoni vicini di casa, con Paolo Bonolis un dialogo sull’età adulta e il suo avanzare. Il Volo in una performance inedita, Elodie performer incredibile sarà protagonista di un numero da grande show, Blanco metterà a soqquadro lo studio mentre Marco Mengoni, oltre a cantare si trasformerà nell’ignaro concorrente di un game show.

Alessandro Cattelan, la moglie Ludovica Sauer conosciuta allo stadio: da lei le figlie Nina e Olivia

In studio ci sarà la resident band live degli Street Clerks (già presenti nel tale di Sky Uno “E poi c’è Cattelan”) e il corpo di ballo. Nella seconda puntata ci saranno sicuramente Sangiovanni, Gianmarco Tamberi, Marcell Jacobs e un altro campione top secret le cui trattative sono aperte. Non si sa cosa accadrà dopo questi due appuntamenti su Rai Uno e se la collaborazione con l’azienda di Stato continuerà, anche dopo il prossimo impegno su Netflix. Di certo il direttore di Rai Uno Stefano Coletta ha confermato che ha intavolato un dialogo con il conduttore per il prossimo Eurovision 2022.

Ludovico Tersigni, il nipote di Diego Bianchi è il nuovo conduttore di X Factor: indiscrezione di Dagospia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.